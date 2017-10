Aberto concurso público para a obra de drenagem da Praça da Assembleia Legislativa  

Encontra-se a decorrer, até às 12h de 16 de Outubro, o concurso público para a obra de reordenamento de drenagem na Praça da Assembleia Legislativa. Além da praça propriamente dita, a obra irá abranger a Rua 25 de Abril e uma parte da Avenida Dr. Sun Yat-Sen, localizada em frente à Praceta 25 de Abril. A intervenção consiste na construção de um sistema de drenagem de águas pluviais e residuais, na elevação do nível do pavimento e posterior repavimentação, na pavimentação em betão dos passeios pedonais, na instalação de cabos e na colocação de uma vedação metálica, entre outros.

O projecto será realizado em articulação com a construção do auto-silo na Praça da Assembleia Legislativa e é coordenado pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Os trabalhos de construção deverão ter início no segundo trimestre do próximo ano e o período de execução da empreitada não deve exceder os 200 dias de trabalho. O acto público de abertura das propostas irá realizar-se no dia 17 de Outubro pelas 9h30.