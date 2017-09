World Press Photo. Imagens para reflectir na Casa Garden  

Continuamente a quebrar fronteiras, o World Press Photo celebra este ano a 60ª edição e voltou ontem a instalar-se ontem de armas e bagagens na Casa Garden. A exposição que reúne algumas das imagens vencedoras do mais conhecido concurso mundial de fotojornalismo a nível mundial podem ser vistas até 22 de Outubro. Yi Wen Hsia, curadora da mostra, sublinha a relevância do papel dos fotojornalistas e também a importância da liberdade de imprensa.

A liberdade de imprensa, um direito que em muitos países continua a ser percebido como algo incómodo, permanece como o motivo que justifica a realização anual do concurso de fotografia World Press Photo. O resultado é uma exposição de alcance mundial que funciona como “uma plataforma facilitadora para os jornalistas apresentarem o seu trabalho à audiência e aumentarem a consciência sobre as histórias representadas nas imagens e também dar voz aos jornalistas e às pessoas das histórias”.

As palavras são de Yi Wen Hsia, curadora da exposição que congrega algumas das imagens vencedoras da 60ª edição do World Press Photo e que desde ontem pode ser visitada na Casa Garden: “Nós estamos sempre a ponderar para onde nos estamos a dirigir e reconhecemos sempre que podemos continuar a desenvolver-nos. Se olharmos para a comunidade fotográfica, apesar de serem capturadas cada vez mais imagens, existem ainda muitos sítios onde a fotografia não está tão desenvolvida. Para nós, o mais importante é continuar a apoiar os fotojornalistas e levá-los até uma audiência cada vez maior. Enquanto a comunidade existir nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho”, garantiu Yi Wen Hsia, em declarações aos jornalistas.

A relação de confiança entre o fotojornalista e o público, que acredita na veracidade das imagens que lhe são apresentadas, é assegurada, desde logo, pela sacralidade do critério que impede a manipulação das fotografias: “Para nós, a manipulação conta como adição ou remoção de pixéis por isso, mesmo que seja apenas um pequeno pedaço que o jornalista não goste e o retire, conta como manipulação e basta para que seja desclassificado. Os fotógrafos que apresentam as suas imagens entendem isto e também querem que a audiência confie nas imagens”, explicou.

Para a apresentação da exposição em cerca de uma centena de cidades em quase 45 países, o World Press Photo conta com parcerias nos vários locais onde se instala. Em Macau é a Casa de Portugal que há nove anos traz até ao território os vencedores do maior concurso de fotojornalismo a nível mundial. Yi Wen Hsia caracterizou como bastante positiva a relação entre as duas instituições, em contraste com outros locais em que, por vezes, é requerida a remoção de certas imagens: “Algo com que nos deparamos frequentemente é que algumas histórias podem ser controversas em certos países e então temos pessoas que nos dizem que querem ter a nossa exposição, mas sem determinada imagem”. E qual é a resposta a estes casos? “Dizemos que não porque não censuramos a nossa exposição. Para nós ou são todas as imagens ou não apresentamos nenhuma e infelizmente isto significa que não podemos estar em certos países”.

É o caso, por exemplo, da relação da Turquia com a fotografia vencedora da edição deste ano do World Press Photo. Burhan Ozbilici, fotojornalista da Associated Press, capturou o momento em que um polícia fora de serviço assassinou o embaixador russo em Ancara, Andrey Karlov. A distinção dificultou as já complicadas possibilidades de o World Press Photo se instalar na Turquia, algo que também não tinha acontecido no ano anterior.

Sobre a escolha da fotografia vencedora, Yi Wen Hsia revelou que o júri – composto por fotógrafos, fotojornalistas e editores independentes – esteve bastante dividido, essencialmente pela representação crua da morte. No fim, a escolha recaiu sobre Burhan Ozbilici como uma forma de comemorar a coragem do fotojornalista e por esta imagem ser “uma representação dos tempos em que vivemos”.

Para Yi Wen Hsia, o papel desempenhado por Burhan Ozbilici naquela galeria em Ancara foi apenas possível devido à sua experiência e formação como fotojornalista e que lhe permitiu registar o “grito por Alepo”: “Quando olhas para as imagens [do World Press Photo] percebes que não estão simplesmente a fazer um clique, mas sim que estas são imagens bem pensadas e capazes de contar uma história. Nós precisamos de histórias e de aprender sobre elas e é por isso que o jornalismo profissional deve continuar e é por isso que as pessoas devem visitar a exposição, para perceberem porque é que este trabalho é tão importante”, declarou a curadora.

Questionada sobre qual a imagem que para si melhor representa o ano de 2016, Hsia aponta o trabalho de Tómas Munita que, após a morte do histórico líder cubano Fidel Castro, foi para Cuba capturar o estado do país: “O Tomás Munita capturou de forma muito bonita como o país está no período pós-Castro, o impacto que ele deixou no país mas também como o país se está a abrir para o mundo. Para o fotógrafo penso que tenha sido uma experiência algo agridoce experienciar como um país que tem um elevado grau de literacia é ainda subdesenvolvido economicamente”, concluiu Yi Wen Hsia.