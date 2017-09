Wong Kit Cheng pede mais detalhes sobre infra-estruturas de saúde

Recentemente reeleita para o hemiciclo, Wong Kit Cheng enviou ao Governo, ainda durante a quinta legislatura, uma interpelação escrita em que exortava o Executivo a libertar mais informações sobre o progresso e a data de conclusão da empreitada de construção dos centros de saúde previstos para a freguesia de São Lourenço, para a Ilha Verde e para o complexo de habitação pública de Seac Pai Van.

A deputada, que encabeçou uma lista da Associação Geral das Mulheres ao escrutínio de 17 de Setembro, quer ainda perceber que outro tipo de instalações médicas estão previstas no projecto de melhoramento de infra-estruturas de saúde delineado para os próximos dez anos. De acordo com a informação ontem divulgada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada pretende saber que medidas no domínio da medicina existem para potenciar o desenvolvimento de Macau como “cidade inteligente”. Wong Kit Cheng quer também perceber se o Governo tenciona criar um sistema de saúde electrónico com uma base de dados comum a entidades públicas e privadas.