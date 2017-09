Uma foto por dia

Ensaio para as cerimónias fúnebres: Oficiais do exército tailandês e funcionários da Casa Real participam num ensaio com a carruagem do funeral real, que será usada na procissão para a pira funerária, na cerimónia de cremação do antigo monarca tailandês Bhumibol Adulyadej. A cremação real do rei Bhumibol está agendada para 26 de Outubro e o funeral consistirá numa série de ritos que se estenderão ao longo de cinco dias. O rei Bhumibol morreu aos 88 anos no hospital Siriraj, a 13 de Outubro de 2016. EPA / NARONG SANGNAK

