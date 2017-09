TSI confirma decisão do Chefe do Executivo, negando recurso interposto por concessionária   

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) considerou improcedente o recurso interposto pela empresa concessionária de um terreno da Taipa – a Companhia de Investimento Predial Pak Lok Mun Limitada – contra uma decisão do Chefe do Executivo, que havia declarado a caducidade do lote. “O prazo de concessão do terreno em causa era de 50 anos, contados de 29 de Outubro de 1964 até 29 de Outubro de 2014; e o prazo de aproveitamento fixado no contrato era de 42 meses, contados a partir de 17 de Dezembro de 1999 até 17 de Junho de 2003. No dia 15 de Maio de 2015, o Chefe do Executivo proferiu despacho declarando a caducidade da concessão pelo incumprimento, por parte da concessionária, do aproveitamento do terreno no prazo de 42 meses fixado no contrato”, pode ler-se no acórdão do TSI.

A concessionária interpôs recurso contencioso de anulação para o Tribunal de Segunda Instância, alegando que “o acto recorrido padeceu dos vícios de incumprimento das exigências de forma previstas pelo art.º 167.º da Lei de Terras, de falta de fundamentação, de falta de audiência prévia, de erro sobre os pressupostos, de usurpação de poderes, e de violação dos princípios da igualdade, imparcialidade, proporcionalidade e protecção dos interesses e direitos dos residentes”. Depois de analisados os factos, o Tribunal de Segunda Instância julgou improcedente o recurso contencioso, confirmando, assim, a posição do Chefe do Executivo.