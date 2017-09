Trabalho a tempo parcial gera divergências entre patrões e empregados

A proposta de criação do Regime de Trabalho a Tempo Parcial encontra-se já em consulta pública, mas o diploma já esteve na origem de algumas divergências entre empregados e patrões. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada Ella Lei explicou que o actual diploma, que se aplica aos empregados com contratos com poucas horas de serviço, prevê que os trabalhadores tenham direito a um período de seis dias pagos em caso de doença. Porém, a proposta do Executivo agora submetida a consulta pública propõe que os seis dias de baixa médica não sejam remunerados. No novo diploma, a contribuição obrigatória para a Segurança Social também “desapareceu”.

Vong Kok Seng, vice-presidente da Associação Comercial de Macau, sustenta que a proposta ignorou as diferentes posições defendidas por vários sectores. O dirigente pediu ao Governo que adopte directrizes que especifiquem que empregado e patrão podem negociar entre eles.