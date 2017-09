Sulu Sou diz-se “racional e não radical”  

O mais novo membro da Assembleia Legislativa, o democrata Sulu Sou, disse estar disposto a cooperar com a facção tradicional do hemiciclo e garantiu que será um deputado “racional e não radical”, demarcando-se dos movimentos independentistas de Hong Kong.

“Vou usar o tempo para provar que sou racional, não sou radical”, disse, em entrevista à agência Lusa, a poucas semanas de ocupar o seu assento no hemiciclo.

Aos 26 anos, Sulu Sou é o mais jovem deputado a entrar para a Assembleia Legislativa (AL) de Macau, e apesar de fazer parte de uma faixa etária mais próxima dos activistas de Hong Kong, garantiu não ser ‘localista’, um termo aplicado aos que defendem a região por oposição à China e uma maior autonomia, e muito menos independentista: “Sou democrata”, afirmou o membro da Novo Macau (ANM), a maior associação pró-democracia da cidade. “Estou aberto a [cooperar] não só com o campo progressista como com o pró-sistema (…) Se acreditarmos nas mesmas coisas num determinado assunto, estou aberto”, disse.

Sulu Sou afirmou estar optimista quanto à possibilidade de cooperação depois de uma “boa experiência” este ano, quando a Associação Novo Macau contactou alguns deputados pró-sistema “para os convencer” sobre um artigo da lei eleitoral, em revisão na altura, que proibia a exibição de cartazes no hemiciclo. O artigo acabaria depois por cair: “Os deputados [pró-sistema] mais jovens comunicaram connosco e aceitaram os motivos da ANM, e acabaram por expressar oposição a esta mudança”, recordou.

Entre as prioridades do seu mandato, Sulu Sou destacou a criação de uma comissão dentro da Assembleia Legislativa para investigar as consequências do tufão Hato, que matou dez pessoas, feriu mais de 240 e causou danos avultados à cidade, por onde passou a 23 de Agosto.

Ainda que o caso já esteja a ser investigado pelo Comissariado contra a Corrupção e por uma comissão de inquérito, o jovem considerou que “a AL tem responsabilidade de fazer isso, convidar especialistas e responsáveis para se explicarem”, para assim se “encontrarem os responsáveis e os motivos, de modo a que não volte a acontecer”.

Apesar de a Associação Novo Macau representar uma fatia mais progressista da sociedade, tendo defendido os direitos dos homossexuais, abraçado causas ambientais e defendido a preservação do património, os dois deputados veteranos que a representavam, Au Kam San e Ng Kuok Cheong, que entretanto se afastaram da associação, são vistos como conservadores no que toca a uma das questões mais polémicas da política de Macau: a importação de trabalhadores.

Macau tem uma taxa de desemprego de dois por cento e falta de mão-de-obra em muitos sectores, mas grande parte da população opõe-se à contratação de trabalhadores de fora: “Esta é uma questão sensível em Macau. Não nos opomos aos trabalhadores estrangeiros, eles dão o seu contributo a Macau, [mas] observo que o Governo apoia as grandes indústrias, a indústria do jogo, que deixa que se contratem muitos trabalhadores migrantes”, afirmou.

Para Sulu Sou trata-se de uma questão de espaço: “A cidade é muito pequena. Deve haver uma quota tanto para os trabalhadores migrantes como para os turistas. As mudanças são demasiado rápidas para que as consigamos assimilar. Queremos controlar a escala do desenvolvimento”.

Essa quota, defendeu, deve ser implementada a par de um aumento dos direitos dos trabalhadores não residentes “para que tenham rendimentos razoáveis e protecções”, incluindo através do salário mínimo e de associações para defesa dos seus direitos laborais.

Sulu Sou disse mesmo que, após ser eleito, a 17 de Setembro, foi abordado por alguns filipinos, uma das maiores comunidades estrangeiras em Macau. ‘Feedback’ positivo chegou-lhe também de alguns portugueses.

Sulu Sou admitiu que tem dificuldades na comunicação com a comunidade portuguesa:”É a minha fraqueza. O meu domínio de línguas estrangeiras não é muito bom. Não consigo falar bem com os portugueses, mas eles conhecem-me através dos jornais. Acho que os portugueses conhecem bem as questões sociais de Macau porque os ‘media’ em português e inglês são mais livres que os chineses”, rematou.