Semana Dourada promete fazer esquecer impacto do Hato

Pouco mais de um mês depois da passagem do tufão Hato pelo território, a Semana Dourada do 1.o de Outubro promete sarar as feridas abertas pela tempestade. Os feriados da próxima semana podem ajudar as operadoras de jogo a recuperar as receitas perdidas devido à catástrofe.

O tufão Hato custou aos casinos de Macau perdas económicas avultadas, com as operadoras de jogo a verem-se forçadas a fechar as portas enquanto a tempestade semeava um rasto de destruição pela cidade. Com a aproximação do arranque da Semana Dourada do 1.o de Outubro, Dia Nacional da República Popular da China, as previsões são de que os casinos do território consigam recuperar, entre o dia 1 e 8 de Outubro, as receitas perdidas em Agosto. Para tal, contam com os muitos milhares de visitantes que deverão demandar ao território na próxima semana.

O portal Casino.org adiantava esta quinta-feira que os resorts do Cotai apresentam taxas de ocupação quase esgotadas para o período que se inicia este fim-de-semana. Uma reserva nos hotéis de topo é já difícil de concretizar, ao mesmo tempo que não é fácil garantir que possa ser feita a um preço justo. O Wynn Palace, por exemplo, que abriu há um ano, mesmo a tempo da chegada dos turistas, na Semana Dourada, apresenta-se com a lotação esgotada para a próxima semana. O mesmo acontece com o Wynn Macau.

Linda Chen, directora executiva da Wynn Resorts, confirmou ao portal GGRAsia que os números sempre foram satisfatórios nesta altura: “A taxa de ocupação sempre foi muito alta. O número quase sempre acima dos 95 a 96 por cento. E está totalmente reservados durante o período de férias da Semana Dourada. Esperamos que [o negócio] seja melhor do que no ano anterior”.

No Domingo, Dia Nacional da República Popular da China, que também será assinalado pela publicação do relatório referente aos resultados de Setembro, a indústria do jogo prepara-se para receber “dados pouco entusiasmantes”, aponta o portal Casino.org. A “Nomura”, empresa de notação financeira que faz a monitorização da economia de mais de três dezenas de países, prevê que as receitas brutas de jogo de Macau cresçam 15 por cento comparativamente com o mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo que a previsão pode ser vista como positiva, o portal aponta que essa margem de crescimento represente o segundo aumento mensal mais baixo do presente ano.

Com uma facturação total estimada em cerca de 21 mil milhões de patacas, o mês de Setembro poderá ser o segundo mês consecutivo para Macau em que o rendimento desce, face ao mesmo período de 2016. De acordo com dados avançados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos de Macau fecharam o mês de Julho com receitas de 22,964 milhões de patacas, um aumento de 29,2 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado. Já o mês de Agosto encerrou com receitas de 22,676 milhões de patacas, um aumento de 20,4 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado.

Os analistas da Nomura mostram-se optimistas em relação ao período de recuperação pós-tufão, com os proveitos dos casinos a serem presumidamente impulsionados pela Semana Dourada.