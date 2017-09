Quase cinco milhões de norte-coreanos disponíveis para lutar

Cerca de 4,7 milhões de norte-coreanos pediram para se alistar ou realistar no exército na última semana, noticiou esta quinta-feira o jornal da Coreia do Norte Rodong.

Este é o número de “trabalhadores e estudantes”, em que se incluem 1,22 milhões de mulheres, que nos últimos seis dias pediram para integrar as fileiras do Exército Popular da Coreia, na sequência das críticas do líder Kim Jong-un ao discurso do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Organização das Nações Unidas, indicou o jornal.

Num comunicado emitido na passada sexta-feira, Kim Jong-un criticou o discurso de Trump, na ONU, no qual o líder norte-americano ameaçou “destruir totalmente a Coreia do Norte”.

Os meios de comunicação norte-coreanos costumam informar periodicamente de movimentos maciços de cidadãos, que se alistam no exército em momentos de maior tensão.

A última vez foi em Agosto, depois de o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas ter aprovado um pacote de sanções económicas contra Pyongyang, na sequência do lançamento de mísseis de alcance intercontinental, em Julho.

Os contínuos testes de armamento do regime de Kim Jong-un, incluindo um teste nuclear no passado dia 3, juntamente com a troca de palavras entre Pyongyang e Washington agudizaram a tensão na península coreana.