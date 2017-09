Portfólio de fundo de investimento imobiliário valorizou 9,7 por cento

O imobiliário em Macau continua a ser uma opção segura de investimento a julgar pela valorização que o Macau Property Opportunities Fund Limited – um fundo de investimento que tem por base a aplicação de activos financeiros no mercado imobiliário do território – conheceu ao longo do último ano.

Gerido pela Sniper Capital Limited, até 30 de Junho o portfólio do fundo valorizou 9,7 por cento durante o exercício financeiro relativo ao ano de 2016/2017, estando actualmente avaliado em 425,7 milhões de dólares norte-americano, de acordo com os dados ontem publicados no portal 4 Traders.

A subida é ainda mais significativa se for considerado apenas o Valor de Recurso Líquido (NAV, do inglês Net Asset Value) do fundo: durante o último exercício fiscal, o NAV cresceu 10,2 por cento em termos homólogos, cifrando-se em 249,3 milhões de dólares norte-americanos.

No que à gestão do capital diz respeito, os responsáveis pela gestão do Macau Property Opportunities Fund dão conta da contracção de empréstimos no valor de 174 milhões de dólares e de um saldo de caixa da ordem dos 16,2 milhões de dólares, dos quais três milhões foram oferecidos como garantia para o eventual pagamento de dívidas.

Do portfolio do Macau Property Fund Limited fazem parte conjuntos residenciais como o “The Fountainside”, na zona do Largo do Lilau, e o “The Waterside”, a facção habitacional do complexo One Central Macau, situado junto ao Lago Nam Van. Nesta última unidade, os responsáveis pela gestão do fundo dão conta da venda de uma fracção por cinco milhões de dólares norte-americana, um valor 13 por cento superior ao valor do mercado.

Os dados ontem anunciados não contabilizam ainda os prejuízos causados pela passagem, a 23 de Agosto, por Macau. Apesar do impacto da tempestade, Chris Russell, presidente do Macau Property Opportunities Fund, mantém-se confiante em relação às perspectivas de desenvolvimento do sector imobiliário em Macau: “ As perspectivas em relação a Macau prefiguram-se como cada vez mais animadoras, impulsionadas por uma recuperação sustentada da indústria do jogo. A nossa empresa está bem posicionada para continuar a beneficiar do que esperamos que venha a ser uma recuperação gradual do mercado imobiliário”, assegura o gestor, num documento em que revela ainda o interesse do fundo em investir em locais como o Largo do Senado e o Largo da Penha.