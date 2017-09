Plano de desenvolvimento propõe maior atenção ao turismo marítimo

São oito os objectivos traçados no Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, ontem apresentado. Em primeiro lugar, figura o aumento da “diversidade dos produtos e experiências turísticas”. Helena de Senna Fernandes assume que a área costeira do território não está a ser bem aproveitada e que é possível convertê-la em destino turístico.

“Quanto à zona costeira, sabemos que não a aproveitamos bem. Vamos ver se é possível criar a zona marginal como destino turístico”, referiu a directora da Direcção dos Serviços Turísticos (DST). Também Cheng Wao Tong, subdirector do organismo, referiu o aproveitamento de áreas como o Porto Interior ou a localidade de Lai Chi Vun: “O processo de reordenamento vai ser feito em breve e esperamos que possa introduzir mais elementos turísticos. Os serviços competentes já têm elementos para introduzir mais produtos turísticos”.

No plano pode ler-se que “as áreas de potencial desenvolvimento e as áreas marítimas recentemente estabelecidas oferecem oportunidades de desenvolvimento à indústria do turismo de Macau. Podem ser introduzidos novos elementos turísticos, como produtos de turismo marítimo e a criação de espaços vibrantes ao longo da costa”.

O segundo objectivo elencado pelo Governo pressupõe a melhoria da qualidade e das competências dos serviços turísticos. Na mira do Governo está também o propósito de tornar Macau “um destino turístico de múltiplas estadias e desenvolver mercados de turismo de segmento alto”, com Cheng Wao Tong a estabelecer como meta que os visitantes “pernoitem por mais de 1,1 dias”. A lista inclui ainda a optimização do modelo de desenvolvimento urbano, com a actualização dos transportes terrestres e o reforço das ligações dos transportes de Macau com as regiões vizinhas, nomeadamente pela dinamização de “uma ligação perfeita com o Aeroporto Internacional de Hong Kong”.

Perspectivada é também uma melhor gestão da capacidade de recepção da indústria de turismo, que pressupõe a gestão adequada dos recursos humanos para assegurar que Macau tenha mão-de-obra suficiente na indústria para atender às necessidades crescentes, bem como a aplicação de tecnologias inovadoras. Por fim, o documento refere o reforço da cooperação turística, nomeadamente entre os serviços governamentais e as organizações de turismo privadas e a consolidação da “posição de Macau no contexto do turismo regional e internacional como cidade turística fulcral”, que inclui a facilitação na emissão de vistos e o desenvolvimento de produtos turísticos transfronteiriços. S.G.