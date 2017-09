Pequim oferece casal de pandas gigantes à Indonésia

Os pandas gigantes chineses Cai Tao e Hu Chun chegaram esta quinta-feira à Indonésia, onde serão instalados num espaço semelhante a um templo, cuja construção custou 4,5 milhões de dólares.

O casal aterrou no Aaeroporto Internacional de Jacarta vindo de Chengdu, na China, e ficará em quarentena no jardim zoológico de Taman Safari, nos arredores da capital indonésia, durante cerca de um mês, antes de poder ser visto pelo público, no final de Outubro ou início de Novembro.

O jardim zoológico espera que os pandas, de sete anos, possam acasalar e contribuir para o aumento da população de pandas gigantes, disse à agência noticiosa Associated Press (AP) o presidente do Taman Safari, Tony Sumampouw.

Há menos de 1.900 pandas gigantes em ‘habitat’ natural, nas províncias chinesas de Sichuan, Shaanxi e Gansu. Durante décadas, a China ofereceu os animais – a mascote do país – a nações amigas, naquela que é conhecida como a “diplomacia panda”. Actualmente, os países pagam para que lhes sejam emprestados pandas.

Ainda assim, os animais permanecem um símbolo da diplomacia chinesa, numa altura em que Pequim deseja cooperar com os países do Sudeste Asiático, no âmbito do plano para criar uma Rota da Seda dos tempos modernos, com a qual pretende aumentar o domínio económico e político na região.

O porta-voz do jardim zoológico, Yulius Suprihardo, explicou que a zona onde vão ficar os pandas Cai Tao (macho) e Hu Chun (fêmea)assemelha-se a um templo com três andares, instalado numa colina e rodeado por cinco mil metros quadrados de terra, equipado com um elevador, área para dormir, instalações médicas e zonas interiores e exteriores para brincar.