Pedido de aposentação de Fong Soi Kun não impede investigação do CCAC  

De acordo com o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, “há lugar a aposentação voluntária sempre que o funcionário ou agente que reúne os requisitos legais declare desejar aposentar-se”, explica um comunicado remetido pelo gabinete da secretária para a Administração e Justiça. O esclarecimento vem no seguimento do pedido de aposentação apresentado por Fong Soi Kun, antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

A aposentadoria não isenta, no entanto Fong Soi Kun, da possibilidade de vir a responder pela devastação causada pelo tufão Hato: “Tal facto não impede não só a instrução de inquérito, lançada pela Comissão de Inquérito sobre a Catástrofe ’23.08’ sobre os eventuais erros e a eventual responsabilidade dos serviços públicos e o seu pessoal durante a catástrofe, assim como a instrução de inquérito do CCAC sobre o procedimento de previsão de tufão e a gestão interna da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos”.

O gabinete da secretária para a Administração e Justiça esclarece assim que a cessação de funções e o pedido de aposentação por parte de Fong Soi Kun não impedem que possa ser punido por eventuais infracções cometidas durante o exercício das funções.