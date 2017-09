Pavilhão de Macau na Bienal de Veneza já recebeu mais de 30 mil visitantes  

O Museu de Arte de Macau organizou este ano pela sexta vez a participação de artistas locais na “57ª Exposição Internacional de Arte – Bienal de Veneza”. Este ano, o território fez-se representar naquele cidade italiana pela instalação “O Bonsai dos Meus Sonhos – Obras de Wong Cheng Pou”. Até à data, o pavilhão de Macau-China recebeu mais de 30 mil visitantes, informou esta quinta-feira o Instituto Cultural em comunicado.

“O Bonsai dos Meus Sonhos” tem como fonte de inspiração a cultura dos bonsais, comum no quotidiano dos antigos letrados chineses: “Os antigos intelectuais chineses colocavam plantas em miniatura em pequenos vasos, reflectindo o desejo de uma vida espiritual plena de simplicidade e elegância, bem como uma forma de dar expressão ao seu escapismo e negativismo face às inevitáveis contradições e conflitos da realidade”, escreve o IC.

A exposição patente no pavilhão de Macau congrega 17 obras de escultura e pintura, entre as quais se encontram modelos inspirados nas divindades descritas no clássico chinês “Clássico das Montanhas e dos Mares”, uma fonte de informação sobre a religião, história, geografia e espécies que reflecte a visão do mundo que prevalecia no país há dois mil anos.

Este ano, a curadora da Bienal de Veneza, Christine Macel, escolheu como tema do evento “Viva Arte Viva”, “manifestando assim o seu empenho em explorar as responsabilidades de vários artistas de renome internacional, bem como inúmeros coleccionadores, entusiastas, académicos e estudantes de arte”, explica o Instituto Cultural.

A exposição “O Bonsai dos Meus Sonhos” pode ser visitada no pavilhão Macau-China, na 57ª Bienal de Veneza, até 12 de Novembro, entre as 10h e as 18h. A mesma exposição poderá ser visitada posteriormente no terceiro andar do Museu de Arte de Macau.