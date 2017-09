Níveis de poluição voltaram a atingir valores proibitivos

O território voltou ontem a estar envolto num véu de neblina, com os níveis de poluição registados a serem superiores aos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde, noticiou a Rádio Macau. De acordo com os Serviços Meteorológicos, as condições meteorológicas que ontem se fizeram sentir estão na origem do fenómeno. A existência de uma anticiclone a norte de Macau contribuiu para uma maior concentração de poluentes no ar, sendo que o ozono e o dióxido de nitrogénio são as substâncias mais notadas.

