Medicina tradicional dos países lusófonos vista como “tesouro valoroso”

Decorreu esta quinta-feira a cerimónia de encerramento do colóquio de cooperação sobre medicina tradicional entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa”. Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum Macau, destacou a medicina tradicional como uma “base importante” na cooperação e intercâmbio entre a Pequim e os países lusófonos. A responsável diz mesmo que a medicina tradicional se constitui como um “tesouro valoroso”

Pedro André Santos

O Hotel “The Parisian” foi o palco escolhido para a cerimónia de encerramento e entrega de certificados do Colóquio de Cooperação no domínio da Medicina Tradicional entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A iniciativa reuniu no território representantes de 21 organizações do sector, bem como especialistas oriundos de países como Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Xu Yingzhen, secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, sublinhou que a medicina tradicional dos países lusófonos é considerada um “tesouro valoroso” que enriquece a humanidade, apresentando “características próprias” que “melhoram a saúde e a longevidade da população”.

Nesse sentido, o colóquio que ontem terminou serviu sobretudo para reforçar o intercâmbio entre a República Popular da China e os países de Língua Portuguesa, assumindo o propósito de “impulsionar o desenvolvimento da medicina tradicional” e “intensificar a complementaridade” neste domínio entre os diversos países envolvidos. A secretária-geral do Fórum Macau sublinhou também que a cooperação entre a República Popular da China e os países lusófonos – nomeadamente no que toca às técnicas de assistência médica, à investigação científica, à formação de quadros qualificados e à regulamentação – está a tornar-se numa “base importante para promover o intercâmbio e a aprendizagem mútua” entre Pequim e o círculo dos países lusófonos: “A medicina tradicional tem atraído, nos últimos anos, a atenção da comunidade internacional, sendo cada vez mais praticada, ganhando cada vez maior reconhecimento e notoriedade no mercado internacional, comprovando que representa uma grande oportunidade com perspectivas de excelente desenvolvimento”, salientou ainda Xu Yingzhen.

Do programa do colóquio fizeram parte palestras e visitas à Ilha da Montanha e a Cantão, locais onde os formandos abordaram novas temáticas, nomeadamente nos domínios da sub-saúde, características da medicina chinesa e estado dos órgãos internos, refere um comunicado do Fórum Macau.

A mesma nota de imprensa sustenta que a iniciativa “teve como objectivo contribuir para aprofundar o conhecimento dos países de Língua Portuguesa sobre o desenvolvimento e cooperação da medicina tradicional chinesa entre o Interior da China e Macau”, procurando paralelamente “oferecer uma melhor percepção sobre o papel assumido por Macau como plataforma de serviços” para a cooperação comercial entre a China e os países lusófonos.