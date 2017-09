Macau poderá vir a acolher entre 38 a 40 milhões de visitantes em 2025  

A estimativa é apontada no Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, ontem apresentado. Helena de Senna Fernandes garante que se trata apenas de uma estimativa e que tal não constitui uma meta do Governo. A responsável máxima da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) assume, contudo, que é necessário antecipar uma tal possibilidade através de planos que permitam uma melhor gestão do fluxo de turistas.

Sílvia Gonçalves

Em 2025, Macau pode vir a acolher entre 38 a 40 milhões de turistas, o que constitui um acréscimo significativo face aos cerca de 31 milhões que entraram no território no ano passado. A estimativa de crescimento moderado, que pressupõe um crescimento anual na ordem dos 3 a 5 por cento, figura no Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo, ontem apresentado na Torre de Macau. Helena de Senna Fernandes sublinha que se trata apenas de uma previsão e o que o Governo não tenciona atingir essa meta, mas também assume que é necessário ter planos concretos para dar resposta à possibilidade e para melhor gerir o fluxo de turistas. A mesma estimativa indica ainda que o território poderá chegar, em 2025, aos 51.900 quartos de hotel, o que representa um crescimento de 14,266 quartos em relação a 2016.

“Não estamos à procura de 40 milhões, é uma previsão. Com as tendências, com o que está a acontecer em todo o mundo, e com muitos estudos que estivemos a fazer, esta é uma possibilidade”, referiu ontem a directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em declarações à imprensa, após a apresentação do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau.

Helena de Senna Fernandes assumiu, contudo, que é necessário antecipar um tal cenário: “Temos que ter planos concretos e planos para, se isto se concretizar, como é que vamos dar resposta a isso. Estamos a falar em criar novas zonas, em criar possibilidades de também gerir melhor o fluxo de turistas. Por causa disso temos que estar preparados para dar resposta a esta possibilidade em termos de aumento, mas não estamos à procura activamente deste aumento”, garantiu.

Questionada sobre a fixação de um tecto máximo para turistas, a directora disse estar em diálogo com o Governo Central para melhor conter o fluxo de visitantes: “Desde há dois anos que estamos sempre em discussão com as autoridades do interior da China para gerir melhor o fluxo de turistas, porque sabemos que a porção maior é oriunda do interior da China. Neste momento já existe alguma estratégia em termos de não permitir um aumento muito grande dos turistas oriundos da China”, esclareceu.

E terá Macau capacidade para dar resposta a tamanho fluxo de visitantes? “Claro que, com o aumento em termos de produtos turísticos, com a cidade a crescer, as suas infra-estruturas a serem melhoradas, claro que há a possibilidade de aumentar a nossa capacidade em termos de acolhimento. Mas não quer dizer que queremos chegar ao acolhimento máximo, mas para fazer um plano concreto temos que ter uma previsão sobre o que é possível acontecer. Não vamos activamente procurar este número, mas temos que ter capacidade de resposta”, reiterou.

A mesma estimativa de crescimento moderado aponta que, até 2025, o território possa estar dotado de 51.900 quartos de hotel, o que se traduz num acréscimo de 14,266 em relação a 2016. Na transformação de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer, o plano aponta as “oportunidades decorrentes da construção na zona dos novos aterros”, sendo referida a distribuição de utilização das diferentes zonas dos aterros com propósitos culturais e turísticos. Senna Fernandes diz, contudo, não existirem até ao momento pedidos de licença para abertura de hotéis nestas novas áreas: “Não, nos novos aterros, do que nós sabemos neste momento, não há terrenos designados para hotéis. Os hotéis novos vão ser ainda nos terrenos actuais. Estes são os dados que temos: há três fases, há uns que já entraram com pedidos para licenciamento, há outros em que entrou o pedido para o projecto nas Obras Públicas, e há outros que entraram com pedidos para terreno. Mas do que nós sabemos não estão nos terrenos que ainda não existem”, assinalou.

No mesmo plano – cujo estudo foi iniciado em 2015 e que estabelece as directivas para o desenvolvimento da indústria do turismo para os 15 anos que se seguem, até 2030 – estima-se ainda que, em 2025, sejam 295 mil, os trabalhadores na indústria do turismo, mais 53 mil que os 242 mil registados em 2016, um valor que inclui trabalhadores não residentes. A directora da DST insistiu, ainda assim, que o recrutamento de trabalhadores no exterior só acontecerá caso a mão-de-obra local não seja suficiente para suprir as necessidades: “Temos que ter mão-de-obra local, sobretudo local, e depois se não são suficientes claro que há necessidade de importar. Também já há políticas para importar, mas são para suplementar a mão-de-obra local”, sublinhou.

Referindo-se ao conceito de ‘turismo inteligente’, Senna Fernandes considerou também o recurso às novas tecnologias para colmatar insuficiências nos recursos humanos: “Isto também pode diminuir a procura ou a necessidade de haver um grande crescimento da mão-de-obra”. A responsável assinalou ainda que o novo plano pressupõe a criação de oportunidades “para que a mão-de-obra local possa crescer para os postos mais elevados da indústria turística”, rematou.