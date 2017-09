Leonardo vai orientar turcos do Antalyaspor

O brasileiro Leonardo, antigo jogador e director desportivo do Paris Saint-Germain, foi ontem anunciado como novo treinador do Antalyaspor, tendo assinado contrato válido por duas temporadas, anunciou em comunicado o clube turco.

“Depois de negociações com o técnico brasileiro Leonardo Nascimento de Araújo, foi alcançado um acordo para um contrato de dois anos”, informou o comunicado publicado no sítio oficial do Antalyaspor.

O clube da primeira divisão da Turquia ocupa actualmente o 13º lugar do campeonato, estando a 10 pontos do líder Galatasaray, fruto de uma vitória, três empates e duas derrotas nas primeiras seis jornadas da temporada.