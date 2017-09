Hato: IC prevê 20 dias para concluir limpeza de Lai Chi Vun  

O Instituto Cultural (IC) prevê que os trabalhos de limpeza dos estaleiros de Lai Chi Vun “demorem cerca de 20 dias para concluir”: “Foi arrasado apenas um dos estaleiros pelo vento durante a passagem do tufão Hato, não tendo sido a maioria das estruturas afectada pela tempestade”, avança o Instituto Cultural em comunicado.

Os trabalhos de limpeza e reforço das estruturas presumem a montagem de andaimes ou a cobertura de telhados metálicos. Durante este período, os dirigentes do Instituto Cultural e técnicos levam a cabo a fiscalização da zona a fim de coordenar a segurança e os trabalhos de preservação das áreas conjuntamente com os residentes de Lai Chi Vun.

“O IC irá organizar e estudar os objectos com valor de preservação dos estaleiros, de modo a preparar a demonstração das técnicas da indústria de construção naval no Museu futuro, oferecendo ainda alguns objectos aos artistas para a criação artística no futuro”, escreve o organismo.