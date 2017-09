Gabinete de Crises de Turismo aconselha cautela a quem viajar para Bali

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo aconselha os residentes do território que estejam em Bali ou que planeiem viajar para aquela ilha indonésia que se mantenham vigilantes, dada a possibilidade do vulcão Agung poder vir a entrar em erupção. O organismo, que esta quinta-feira emitiu um alerta de nível 1, recebeu até ao momento um pedido de informação, mas não foi visado com qualquer pedido de assistência. De acordo com as informações recolhidas pelo Gabinete junto da indústria turística de Macau, actualmente não se encontram em Bali grupos de excursionistas organizados pelas agência de viagens de Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...