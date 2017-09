Fundador da “ethereum” esteve ontem em Macau  

O russo Vitalik Buterin, empreendedor que se notabilizou com o lançamento da ethereum – uma criptomoeda que é vista por muitos como a mais fiável das moedas digitais actualmente no mercado – esteve ontem em Macau para uma reunião com investidores do território, tendo em vista o alegado lançamento de uma plataforma local de transacção da moeda. O encontro, que reuniu à mesa cerca de três dezenas de pessoas, decorreu no Galaxy Resort, de acordo com uma fotografia a que o PONTO FINAL teve acesso.

A eventual criação da plataforma Ethereum Macau foi discutida no território um dia depois da Autoridade Monetária ter advertido as entidades bancárias e as instituições de pagamento do território a “não intervirem, directa ou indirectamente em quaisquer actividades ou prestação de serviços financeiros relacionados com este tema”, proibindo factualmente que as instituições bancárias da RAEM invistam no financiamento de operações como ofertas iniciais de moeda.

No início da semana, a empresa tailandesa Wi Holding anunciou que estava a trabalhar no lançamento de nova moeda virtual com uma empresa registada no território. Identificada inicialmente como Dragon Corp., a suposta companhia local propunha-se angariar 500 milhões de dólares norte-americanos com o propósito de proporcionar liquidez a promotores de jogo e financiar um casino-flutuante amigo do ambiente que se encontra a ser concebido na Noruega (ver texto nesta página).

Criada em 2014, quando Vitalik Buterin tinha apenas 20 anos, a ethereum conheceu no início do presente ano uma projecção inédita, ao garantir uma valorização de 4250 por cento em pouco mais de duas semanas.

A criação da moeda foi financiada através do recurso ao crowdfunding, com a oferta inicial de moeda associada ao projecto a constituir-se como a terceira iniciativa melhor sucedida tendo por base este tipo de financiamento.