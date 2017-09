Força Aérea Portuguesa vai dar boleia à selecção das Quinas

A selecção portuguesa de futebol vai viajar para Andorra num avião da Força Aérea Portuguesa de modo a poder aterrar no aeródromo local, que não recebe voos comercias, revelou esta quinta-feira fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A comitiva lusa vai embarcar no dia 5 de Outubro num C295, avião da Força Aérea pilotado por especialistas, que permite fazer aterragens no pequeno aeródromo de Andorra, onde dois dias depois Portugal defronta a selecção local, num jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018, prova que tem a Rússia com pais anfitrião no próximo Verão.

A mesma fonte acrescentou que todos os custos desta operação vão ser suportados pela Federação Portuguesa de Futebol e que a aterragem em Andorra ficará sempre dependente das condições climatéricas.

Normalmente, as equipas que vão jogar a Andorra aterram no aeroporto de Lérida e são obrigadas a realizar ainda uma viagem de autocarro, que normalmente dura mais de três horas.

Desta forma, Portugal ganha tempo não só na ida, mas também no regresso, já que a 10 de Outubro defronta a Suíça, no Estádio do Luz, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso directo à fase final do próximo Campeonato do Mundo.

Após o jogo com a Hungria (1-0), no inicio de Setembro, Fernando Santos mostrou-se bastante preocupado, sobretudo com o regresso de Andorra para Portugal e com as três horas de viagem de autocarro, que poderia dificultar a recuperação dos jogadores.

A selecção nacional ocupa o segundo posto do Grupo B, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no ‘play-off’, caso falhem o primeiro lugar.