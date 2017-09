Exibicionista ataca em vários edifícios

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um indivíduo, com cerca de 50 anos de idade, suspeito de exibir os seus órgãos sexuais em vários complexos residenciais da zona da Areia Preta. De acordo com as informações ontem divulgadas pela Polícia de Segurança Pública, o suspeito foi encontrado nu nas escadas do 15º andar de um edifício situado na Rua de Ma Kau Seak.

O homem terá admitido a prática em pelo menos uma dezena de ocorrências semelhantes. O exibicionista visava sobretudo mulheres que não fechavam a porta das respectivas habitações, deixando apenas a porta metálica encostada. A PSP encontrou ainda uma faca nas roupas do suspeito, que se encontravam nas escadas onde o homem foi detido.