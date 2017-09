Está de regresso à cidade, o festival que condensa a cultura sul-americana  

Ao longo de um mês, o Festival Cultural da América Latina regressa a Macau, com propostas que atravessam diferentes vertentes da cultura que chega do extremo meridional do continente americano. O cartaz integra duas mostras de fotografia, mas também um festival de comida gourmet, projecção de filmes e uma série de seminários sobre cultura latino-americana.

Entre 6 de Outubro e 5 de Novembro, o território volta a acolher o Festival Cultural da América Latina. Organizado pela Associação de Macau para a Promoção de Intercâmbio entre Ásia-Pacífico e América Latina (MAPEAL, na sigla inglesa), a iniciativa integra exposições de fotografia, um festival de comida gourmet, um conjunto de seminários sobre cultura latino-americana, demonstrações de cozinha, a projecção de filmes e aulas sobre vinhos chilenos e argentinos. A lista de nações que se fazem representar inclui a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, Cuba, o Equador, o México, o Panamá, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O cartaz do Festival Cultural da América Latina arranca a 6 de Outubro com a inauguração da exposição de fotografia “Latin American Architecture”, na Torre de Macau. A mostra segue, a 15 de Outubro, para a Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST). No dia 10, o átrio da Torre de Macau acolhe uma outra exposição de fotografia, intitulada “Peru’s Memory: 1890 – 1950”.

O Festival de Comida Gourmet Latino-Americana tem início entre 7 e 12 de Outubro no Restaurante Tromba Rija, com uma semana dedicada à gastronomia chilena, conduzida pelo chef Matias Nicolás Mardones Cuadra. Entre 13 e 22 de Outubro é a vez da cozinha do Equador ocupar o 360° Café, na Torre de Macau, com a orientação do chef Patricio Larrea. Por fim – e novamente no Tromba Rija – segue-se a cozinha argentina, entre 27 de Outubro e 5 de Novembro, pela mão do chef Pablo Ranea.

A série de seminários sobre cultura latino-americana tem início a 10 de Outubro na Universidade de Macau (UMAC), com um “Encontro com a Cultura Peruana”, conduzido pelo cônsul-geral do Peru em Hong Kong e Macau, Sergio Manuel Avila. Seguem-se iniciativas similares com as culturas do Brasil, Colômbia, México, Venezuela, Argentina e Cuba, igualmente conduzidos pelo responsável diplomático de cada um dos países participantes e em espaços como a UMAC, a MUST e o Instituto de Formação Turística (IFT).

As demonstrações de cozinha têm início a 7 de Outubro, com a cozinha chilena, pela mão do cônsul-geral do Chile em Hong Kong e Macau, José Miguel González Serrano, no restaurante Tromba Rija. Seguem-se demonstrações da cozinha do Equador, do Peru e da Argentina, nas três instituições de ensino superior já mencionadas. A edição deste ano do Festival também integra aulas sobre vinho chileno e vinho argentino, a 11 de Outubro e 1 de Novembro, respectivamente. A primeira tem lugar no IFT e a segunda na MUST.

Num Festival que contempla diferentes vertentes da cultura latino-americana está também incluída filmografia daquela região do mundo. A primeira projecção acontece a 9 de Outubro, às 19 horas, na Fundação Rui Cunha, com o filme “Who killed the little white llama?”, da Bolívia. Até 1 de Novembro, também a UMAC, a MUST e a Universidade Cidade de Macau acolhem a projecção de películas da Venezuela, Brasil, Peru, Argentina, México, Uruguai, Equador e Colômbia. Todas as sessões têm entrada livre.