Eleições: Novo Macau quer que CCAC investigue pequenos-almoços grátis

A Associação Novo Macau apresentou esta quinta-feira um relatório formal ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) em que pede que a prática de oferecer pequenos-almoços no dia das eleições seja investigada. André Cheong, Comissário Contra a Corrupção, negou no dia do escrutínio que a oferta se tratasse de um“suborno”.

Elisa Gao

A 17 de Setembro, dia em que os residentes do território foram às urnas para eleger a nova composição do hemiciclo, um vídeo do canal I-Cable News, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, dava voz a uma idosa que providenciava pequenos-almoços gratuitos a troca do voto na lista União Promotora para o Progresso, encabeçada por Ho Ion Sang.

Ainda que o Comissário Contra a Corrupção, André Cheong, tenha negado que a acção possa ser considerada “suborno” e, como tal corrupção, a Associação Novo Macau não aceitou as explicações avançadas e, na tarde de ontem, enviou ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) um relatório formal pedindo que o caso seja investigado.

No próprio dia das eleições, o comissário André Cheong disse aos jornalistas que “um pão e um pacote de leite” não são suficientes para constituir um motivo com força suficiente para fazer os eleitores mudar de ideias, de modo que o CCAC não considerou a acção um “suborno”.

Scott Chiang, presidente da Associação Novo Macau, defendeu ontem, em declaações aos jornalistas, que a resposta de André Cheong dificilmente pode ser considerada aceitável, sublinhando que espera que o CCAC cumpra o seu dever e avance com uma explicação satisfatória. Caso as autoridades continuem a pactuar com este tipo de inciativas, acrescentou Chiang, estarão a alimentar um cenário de impunidade: “O tipo de ignorância ou recusa em enfrentar um facto por parte do CCAC é, na verdade, um convite a toda a gente que tem dinheiro pensar que pode fazê-lo numa próxima vez, não enfrentando consequências. Essa é a verdadeira mensagem que estão a transmitir”, defendeu o ainda presidente da Associação Novo Macau.

Por outro lado, o dirigente sublinhou que, desde que as pessoas se lembram, este comportamento é recorrente: “Aquilo que procuramos com isto não tem a ver apenas com um caso ou com a mudança dos resultados das eleições. Nós queremos estabelecer um exemplo, avançar com uma reivindicação que reflecte que estas regras não vão ser esquecidas só porque a situação parece trivial”, disse Scott Chiang, acrescentando que independentemente de quem é alegadamente criminoso ou quão pequeno pareça o caso, as pessoas têm de cumprir a lei.

Quanto à comparação entre as eleições deste ano e as que tiveram lugar em 2013 no que toca à transparência do acto eleitoral, Scott Chiang não a quis fazer: “Eu não tenho conhecimento dos factos exactos e não sei quantas pessoas venderam a sua vontade própria em troca de quaisquer tipos de interesses ou ainda sob o medo da retaliação. Algumas pessoas em Macau não acreditam no segredo total de voto, portanto podem realmente pensar que têm de obedecer ao empregador ou outra autoridade na votação em determinada pessoa”, sublinhou.

Sobre os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo serem principalmente especialistas ou académicos, Scott Chiang diz que as qualificações profissionais não são necessariamente sinonimo de trabalho bem feito: “As pessoas tentam inventar todo o tipo de desculpas e explicações para o porquê de estas sete pessoas terem sido indicadas. São profissionais, são académicos, mas quem o disse? O próprio Chefe do Executivo não nos disse o porquê [das nomeações]. Não. Portanto, que não se assuma isso, a única coisa que temos como garantida é o seu absoluto poder em nomear sete homens”, assinala

O presidente da Associação Novo Macau confirmou ainda que vai deixar o cargo que ocupa actualmente antes do arranque da nova legislatura, no dia 15 do próximo mês. Desta forma, o novo presidente será eleito antes ainda do hemiciclo retomar os trabalhos.