DSI  vai substituir BIR’s vitalícios

A Direcção dos Serviços de Identificação vai proceder, a partir de 9 de Outubro, à substituição dos BIR’s vitalícios, com o propósito de permitir que os titulares dos cartões em questão os possam substituir por cartões inteligentes que tornam desnecessário o contacto. A medida, que abrange cerca de 37 mil residentes, não tem cariz obrigatório. No comunicado que fez chegar esta quinta-feira às redacções, a DSI informa que o número de residentes do território que já solicitaram o cartão contactless é de 485 mil pessoas.

