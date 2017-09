Dragão d’água.  Há mesmo um casino flutuante em construção na Noruega

Uma empresa norueguesa especializada na concepção de embarcações confirmou à agência Reuters que recebeu uma encomenda para a construção de um casino flutuante. A Brova Idea está actualmente a desenvolver as soluções de engenharia necessárias para que a embarcação salte do papel. O novo casino deve navegar para o território em 2020.

Afinal, há mesmo um novo casino flutuante a ser construído na Noruega. A concepção da embarcação, que deve ser enviada para o território o mais tardar em 2020, foi confirmada à agência Reuters por Milos Andric, director executivo da Brova Idea, uma empresa de design norueguesa especializada na concepção de embarcações com características especiais. O empresário adiantou à agência noticiosa que o grupo que lidera foi contratado, por uma empresa com supostas ligações ao território, para construir um casino flutuante dotado de tecnologia amiga do ambiente.

Andric, que se recusou a revelar a identidade do seu cliente, explicou à agência Reuters que a Brova Idea se encontra actualmente a desenvolver as soluções de engenharia que deverão permitir que o novo casino flutuante salte do papel. Apesar do responsável pela empresa norueguesa alegar razões de confidencialidade para não revelar a identidade da empresa que encomendou a embarcação, um vídeo a que a agência Reuters teve acesso identifica o cliente da Brova Idea como sendo uma joint-ventura constituída por três companhias, a Wi Holding, a China Kingdom Company e uma terceira empresa denominado de Dragon ICO, sendo que “ICO” é o acrónimo de “inital coin offering”, o proceso de oferta inicial de moeda que está na origem de novas moedas virtuais.

No início da semana, Chakrit Ahmad, director executivo do grupo tailandês Wi Holding, revelou em entrevista à CNBC que uma empresa registada no território tinha a intenção de lançar uma nova criptomoeda com a qual se propunha financiar os promotores de jogo locais. Inicialmente identificada como Dragon Corp., a companhia em questão estará a planear uma oferta inicial de moeda de uma nova denominação pecuniária virtual. Com o processo, a empresa teria a intenção de angariar até 500 milhões de dólares norte-americanos que seriam, em parte, utilizados para financiar a construção da embarcação que se encontra a ser concebida pela Brova Idea. À Wi Holding caberia a parte técnica da iniciativa, ou seja, a encriptação da nova moeda.

Um documento a que agência Reuters teve acesso coloca o grupo China Kingdom como um dos responsáveis por um projecto que deverá vir a ganhar forma nos próximos seis a doze meses. A agência noticiosa tentou obter esclarecimentos junto dos grupos Wi Holding e China Kingdom, sem qualquer sucesso.

O anúncio da criação da nova moeda virtual materializou-se menos de três semanas depois do Governo Central ter proibido a angariação de fundos tendo por base o lançamento de novas denominações pecuniárias de natureza digital. Pequim apontou baterias às ofertas iniciais de moeda depois de, ao longo dos últimos meses, moedas como a “bitcoin” se terem valorizado de forma exponencial, suscitando o receio de que uma bolha pudesse estar em formação.

Em declarações à agência Reuters, Tony Tong, fundador da Pacific Financial Services, empresa especializada na gestão de investimentos em criptomoedas, confirmou o envolvimento de Wan Kuok Kuoi, ex-líder da tríade 14K, no processo de lançamento da oferta inicial de moeda. Conhecido como “Dente Partido”, Wan foi libertado do Estabelecimento Prisional de Coloane em 2012, depois de ter cumprido 14 anos de reclusão por tentativa de homicídio, por agiotagem e por lavagem de capitais.

Na quarta-feira, a Autoridade Monetária de Macau emitiu uma breve nota em que alerta para os riscos inerentes aos investimentos conduzidos em criptomoeda e em que aconselha os bancos e as instituições bancárias locais a “não intervirem, directa ou indirectamente em quaisquer actividades ou prestação de serviços financeiros relacionados com este tema”.

À agência Reuters a Autoridade Monetária da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong recusou-se a tecer comentários sobre casos específicos, mas avisou ainda assim que os investidores têm necessariamente que compreender que uma plataforma de transacções em criptomoeda “pode não estar regulada ou localizada num país terceiro, pelo que os investidores podem perder a totalidade do investimento feito caso a plataforma em questão cesse operações”.