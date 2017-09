“Count:Down Clock”, a primeira instalação de Maarten Baas em Macau  

O designer Maarten Baas vai ter exposta uma obra da sua autoria pela primeira vez em Macau, no próximo ano. A peça intitula-se “Count:Down Clock” e é o mais recente trabalho da série de instalações “Real Time”, uma colecção de 12h de filmes nos quais os actores indicam o tempo minuto a minuto e com a qual o alemão já venceu o prémio de Design do Ano na “Design Miami”.

“Count:Down Clock” é o primeiro relógio em tempo real que Baas cria na Ásia, numa iniciativa que pauta também a sua estreia em Macau no que à instalação artística respeita. A processo de criação da obra exigiu que o designer e a sua equipa de produção filmassem actores em tempo real ao mesmo tempo que estes pintam e apagam de um vidro os números que mostram todas as horas e minutos de um dia.

A instalação de Baas foi encomendada pelo City of Dreams e vai ser instalada no hotel “Morpheus”, unidade hoteleira que deve ser inaugurada em 2018.

Maarten Baas tem os seus trabalhos expostos em museus como o MoMA, o The Victoria and Albert Museum, Les Arts Décoratifs, San Francisco Museum of Modern Art, Stedelijk Museum e Rijksmuseum.