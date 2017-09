China vai encerrar empresas norte-coreanas presentes no mercado chinês

A República Popular da China anunciou esta quinta-feira que todas as empresas da Coreia do Norte com presença no mercado chinês serão encerradas nos próximos quatro meses, medida que também vai abranger empresas chinesas com capitais norte-coreanos.

Esta decisão de Pequim surge no âmbito do novo conjunto de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas ao regime de Pyongyang.

Num comunicado, o Ministério do Comércio chinês precisou que a medida, que tem como objectivo pressionar o regime norte-coreano a suspender os seus programas balístico e nuclear, não vai abranger empresas sem fins lucrativos.

Na semana passada, Pequim anunciou restrições ao fornecimento de petróleo à Coreia do Norte, bem como impôs uma proibição geral das importações de têxteis norte-coreanos.

A China, o maior aliado do regime da Coreia do Norte, foi em 2016 o destino de mais de 92 por cento das exportações norte-coreanas.