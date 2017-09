China preparada para defender soberania nacional em caso de conflito na Coreia

O Governo Central assegurou ontem que tenciona fazer tudo o que está ao seu alcance para preservar a soberania chinesa em caso de conflito na península coreana. Um porta-voz do Ministério da Defesa disse esta quinta-feira que as Forças Armadas do país têm ordens para proteger a soberania nacional, a paz e a estabilidade regional. Apesar de garantir que Pequim não se vai coibir de recorrer às armas, Wu Qian reiterou a visão da China de que a crise na península coreana se deve resolver pela via diplomática.

