 “Bravo Macau!” leva ao palco os jovens músicos do território

O Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) dá espaço aos jovens músicos do território e, este ano, traz à cidade Lo Cheng Io, Suiong Wong, Ho Chun e Leong Cheok Wun. O propósito das actuações “Bravo Macau” continua a ser o de impulsionar o desenvolvimento da música clássica local e promover o trabalho artístico da nova geração de músicos do território.

Joana Figueira

Ao palco do Teatro Dom Pedro V vão subir, nos próximos dias, quatro músicos locais para um ciclo de concertos inserido no XXXI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). Lo Cheng Io, Suiong Wong, Ho Chun e Leong Cheok Wun foram convidados a participar no “Bravo Macau!”, um ciclo que procura divulgar o trabalho de jovens músicos do território. A iniciativa materializa-se sob a forma de quatro concertos agendados para amanhã e para Domingo. Lo Cheng Io, violinista e Suiong Wong, pianista, interpretam J. Brahms, C. Saint-Saens e F. Schubert. Ho Chun, violoncelista, e Leong Cheok Wun, harpista, apresentam obras de compositores como J. S. Bach, T. Takemitsu, R. Schumann ou S. Prokofiev.

Com apenas 16 anos, Lo Cheng Io é actualmente primeira violino da Orquestra Sinfónica da Precollege Division da Manhattan School of Music. Para além dos prémios arrecadas em Macau – Prémio Talento e Prémio Instituto Cultural 2014 – a jovem intérprete destacou-se ainda em competições internacionais e regionais, em locais como Hong Kong e os Estados Unidos da América, onde reside desde há três anos.

Partiu para Nova Iorque para crescer enquanto artista, para “ir mais longe na jornada musical”: “Estar rodeada de pessoas diferentes abre a nossa mente”, defende.

Enquanto que em Macau a aprendizagem se notava solitária e incompleta – nunca estudou no Conservatório de Macau ou optou por se envolver nos programas de música da escola, mas tinha aulas privadas – Nova Iorque mostrou-lhe que existem outras formas de cultivar a experiencia musical:

“É muito diferente [de Macau] porque posso experimentar várias formas de estar envolvida ao invés de ter apenas o meu método e focar-me sempre naquilo que consigo ou não consigo fazer”, afirmou ontem, durante uma conferência de imprensa.

Na Manhattan School of Music, Lo Cheng Io apresenta um recital anualmente para o qual se prepara ao longo de três meses e integra as três actuações da Orquestra Sinfónica. Em Macau, apresentou um recital em Junho último, mas ontem manifestou o desejo de que possam surgir mais oportunidades.

À violinista junta-se, no concerto de amanhã, a pianista Suiong Wong. Bacharel e mestre em Piano pela Wright State University e pela Escola Steinhardt da Universidade de Nova Iorque, respectivamente, ganhou vários prémios em Macau e nos Estados Unidos, incluindo o Prémio Instituto Cultural no 27º Concurso para Jovens Músicos de Macau, tendo ganho ainda por três ocasiões o Wright State University Student Honors Recital e vencido o concurso de talentos organizado pela Ohio Music Teachers Association.

Wong estudou piano em Macau, mas foi nos Estados Unidos que “começou a estudar música profissionalmente, a descobrir capacidades e estilos”. Ontem fez questão de sublinhar o impacto “positivo” dos professores que cruzaram o seu caminho.

Amanhã, pelas 20h, Lo Cheng Io interpreta a solo “Sonata para Violino n.º 3 em Ré Menor”, do compositor alemão Johannes Brahms e Suiong Wong apresenta “Quatro Impromptus”, do austríaco Franz Schubert – figura embrionária nos cânones da música ocidental – e “Vers la flamme” do russo Alexander Scriabin. Juntas, apresentam uma interpretação de “Introdução e Rondo Capriccioso em Lá Menor para Violino e Piano”, do compositor, pianista e organista francês Camille Saint-Saens.

As músicas locais vão contar com o acompanhamento de piano por Yang Xiaofan, professor de piano na Escola de Música do Conservatório de Música de Macau que arrecadou os primeiros lugares no Prémio Palatino da China e no Concurso Internacional de Piano em Composição Chinesa.

A iniciativa “Bravo Macau!” estende-se até Domingo, com um programa dominado pelos instrumentos de corda. A harpista Leong Cheok Wun actua a partir das 20h, levando ao palco um arranjo para harpa de “Tocata e Fuga em Ré Menor”, do alemão Johann Sebastian Bach. Yang interpreta também a obra composta em 1905 pelo francês Maurice Ravel, “Introdução e Allegro para Harpa e Redução para Piano”, afastando-se depois das composições europeias para dar espaço a “Stanza II para Solo de Harpa e Fita Magnética” do mais conhecido compositor japonês, Toru Takemitsu, e “Abertura” do trabalho “Glassworks” do compositor americano Philip Glass.

Segue-se à harpa o violoncelo: Ho Chun começou por participar em digressões com a Orquestra de Macau e a Orquestra Chinesa de Macau a Portugal e a outros países da Europa, ainda que como músico convidado. Actualmente integra a Orquestra da Universidade de Música e Artes Performativas de Gratz, Áustria – o “berço da música”, considera o músico: “A música lá é muito mais popularizada do que aqui em Macau. Depois, através das diferentes culturas e línguas podemos ter mais conhecimentos sobre música”, explicou aos jornalistas.

A actuação de Ho Chun inclui “Peças de Fantasia para Violoncelo e Piano”, do compositor alemão Robert Schumann, “Silent Woods” para Violoncelo e Piano de “From the Bohemian Forest”, do checo Antonín Dvorák, e “Sonata para Violoncelo em Dó Maior”, de Sergei Prokofiev, compositor e pianista russo.