Benfica garante licença da AFC e “desafia” clubes a elevar o futebol de Macau

O Benfica de Macau anunciou ontem ter garantido a licença de clubes da Confederação Asiática de Futebol, passando a ser o primeiro clube do território a obter a distinção, segundo Duarte Alves. O dirigente encarnado lançou desafiou os principais clubes da Liga de Elite a procurarem obter o mesmo reconhecimento, lembrando que Macau tem duas vagas para participar na Taça AFC.

Pedro André Santos

O actual campeão de futebol do território, o Benfica de Macau, deu mais um passo rumo ao objectivo de “levar o seu futebol cada vez mais longe”, ao garantir a licença de clubes da Confederação Asiática de Futebol (AFC). Segundo explicou Duarte Alves, a oportunidade de disputar a Taça AFC é um dos “grandes objectivos” do clube. A hipótese ganha agora mais força, com a licença a possibilitar a entrada directa na fase de grupos: “Tivemos duas oportunidades numa fase anterior onde uma equipa de Macau tinha acesso à fase de pré-qualificação para o play-off, competição em que estivemos por duas vezes. Houve uma reestruturação da Taça AFC, na qual Macau teria um lugar garantido no grupo da zona da Ásia Oriental, mas houve um lapso por parte da Associação de Futebol de Macau”, recordou o dirigente das águias do território.

Em declarações ao PONTO FINAL, o director da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau aproveitou ainda para lançar um desafio aos principais clubes da Liga de Elite, instando-os a obter o mesmo reconhecimento: “Acho que será uma oportunidade para o futebol em Macau subir em termos de organização e de qualidade, e espero que um dia haja interesse de mais clubes de Macau, para que possam obter esta licença que lhes permite jogar lá fora. Macau já tem duas vagas, uma directamente, para o campeão, e uma para a fase de play-off, para o vice-campeão”, recordou o dirigente.

Duarte Alves afirmou estar “muito orgulhoso” com a obtenção da licença: “Simbolicamente representa que um clube de Macau está ao mesmo nível de um clube asiático”, sublinhou.

Com a entrada na fase de grupos, o Benfica de Macau terá que realizar pelo menos seis jogos, três fora e três na RAEM, o que também implica um esforço financeiro significativo por parte da direcção: “Nos três jogos fora a AFC dá um subsídio que pode, ou não, cobrir o valor total das viagens da comitiva. Quando jogamos como clube anfitrião é da nossa responsabilidade a logística do clube que visita, como também da comitiva da AFC. Esta segunda fase já vai implicar um reforço bastante grande, especialmente no que toca à parte financeira”, explicou.

Resignação com a Bolinha

Confirmado que está o cancelamento do Campeonato de Futebol de 7, designado popularmente por “Bolinha”, pouco mais há a fazer do que lamentar a não organização de uma competição que mobiliza centenas de adeptos. Questionado pelo PONTO FINAL, Duarte Alves mostrou-se resignado com a situação, considerando que a falta de soluções tem também a ver com as limitações de Macau: “Temos espaços limitados, só temos que aceitar a realidade e esperar que haja uma alternativa”, referiu o dirigente encarnado, acrescentando que “ninguém tem culpa dos danos causados pelo tufão”.

Duarte Alves lembrou que “só há um Dom Bosco”, referindo-se à tradição do campeonato de futebol de sete, e que o clube teria que estudar uma eventual participação caso as entidades competentes encontrem uma solução ainda para este ano com um outro modelo de jogo: “Talvez se possa aprender com o que aconteceu este ano e estarmos todos melhor preparados para o futuro”, concluiu.