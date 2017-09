Autoridades detiveram três suspeitos em caso de sequestro

Três homens oriundos da República Popular da China e suspeitos de agiotagem foram detidos pela Polícia Judiciária por terem sequestrado um apostador a quem teriam emprestado dinheiro. O homem ter-se-á tentado suicidar enquanto estava retido.

O caso ocorreu na passada segunda-feira, tendo a vítima, igualmente do Continente, solicitado um empréstimo no valor de 50 mil dólares de Hong Kong. Depois de ter perdido todo o montante nas mesas de jogo, o homem foi detido contra a sua vontade num quarto de uma unidade hoteleira, refere a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Por receio da reacção dos familiares, o indivíduo ter-se-á tentado suicidar, cortando os pulsos com recurso a uma faca. Dois dos sequestradores aperceberam-se do acto e notificaram os seguranças do hotel, que posteriormente denunciaram o caso às autoridades. A vítima foi hospitalizada mas já se encontra fora de perigo, tendo recebido alta hospitalar, de acordo com as autoridades locais.