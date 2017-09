Armazém do Boi fecha temporariamente as portas ao público para obras

O Armazém do Boi, na Avenida do Almirante Lacerda, vai encerrar temporariamente ao público a partir de Domingo para ser sujeito a obras de melhoria das condições das instalações. No ano passado, durante uma vistoria ao edifício, foram detectados alguns riscos de segurança causados pelo envelhecimento e degradação do mesmo. A reconstrução do espaço data de 1924. O Instituto Cultural (IC) afirmou ontem que “irá levar a cabo trabalhos de reparação em todo o Armazém, incluindo a reparação de todo o telhado, paredes externas e internas e sua impermeabilização, (…) a fim de assegurar a segurança deste edifício patrimonial”.

Prevê-se que o Armazém volte a entrar em funcionamento na segunda metade de 2018 e o IC encontra-se actualmente a preparar o lançamento de um concurso público para a operação do espaço.