Ana Cardoso leva “estilos de Macau” às passerelles de Pequim  

A estilista Ana Cardoso representou Macau numa competição que juntou designers dos vários cantos do mundo na capital chinesa. A designer macaense apresentou uma colecção totalmente nova, caracterizada pelo que diz ser uma fusão entre os diversos estilos que pautam o panorama da moda no território.

Pedro André Santos

A alta costura de Macau esteve representada nas passerelles de Pequim pela mão de Ana Cardoso, jovem estilista que levou à capital chinesa seis coordenados – cinco femininos e um masculino – para um desfile duplo que juntou na capital chinesa 31 participantes de vários países e regiões.

“Fiquei muito contente porque eram bastantes designers e só 31 foram seleccionados para participar. No total desfilaram 146 peças e o tema da competição foi a cultura e a mistura entre culturas. Isso reflecte-se na minha marca”, começou por dizer a designer ao PONTO FINAL.

Em relação aos trabalhos que levou a Pequim, Ana Cardoso explicou que foram concebidos de propósito para o evento, representando uma “fusão entre os estilos de Macau”. A estilista inspirou-se igualmente nas tendências Primavera-Verão do próximo ano: “Macau é um local multicultural, onde a cultura e a estética se têm tornado cada vez mais diversas e isso também é um ponto forte, que marca a natureza do território. Nas peças tinha também uma fusão peculiar entre o Oriente e o Ocidente: o estilo contava com ambas as culturas, com cores bastantes coloridas, com peças de trajes coreanos, calças largas, entre outros”, descreveu. A costela portuguesa de Ana Cardoso não poderia deixar de estar presente, tendo a designer concebido um padrão estampado, inspirado no azulejo português.

No momento de operar um balanço à deslocação a Pequim, Ana Cardoso sublinha que a participação no certame se tratou de uma grande oportunidade para “mostrar o meu trabalho lá fora” e “ganhar experiência”. Os trabalhos poderão ser vistos brevemente também no território, no âmbito da Feira Internacional de Macau (MIF), embora um eventual desfile não esteja ainda totalmente assegurado: “Estamos a conversar, como fui para Pequim não planeei participar na MIF, mas estou a ser abordada por pessoas que querem que eu exiba lá as peças. Já recebi convites mas ainda estamos a ver como vai ser”, rematou a estilista.