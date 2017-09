Académico do IPM concorda com aproveitamento turístico do Porto Interior e de Lai Chi Vun

Zeng Zhonglu, professor do Instituto Politécnico de Macau, vê com bons olhos os planos do Governo que visam potenciar o aproveitamento turístico de Lai Chi Vun e do Porto Interior. No entender do académico, as medidas, ontem anunciadas, poderão ajudar a “desviar” turistas dos locais mais procurados para outras zonas, menos solicitadas por visitantes. O académico salienta, contudo, que é preciso ter em conta a competição das regiões vizinhas, como Zhuhai, a Ilha da Montanha e Hong Kong.

O académico considera também que o território deve aproveitar o processo de renovação das licenças de jogo para exigir às concessionárias que definam uma determinada percentagem no que toca aos investimentos nas áreas destinadas com o jogo e nas actividades extra-jogo. Zeng Zhonglu propõe ainda que número de mesas de jogo esteja directamente relacionado com a quantidade de elementos não-jogo para que exista um maior investimento, que venha contribuir para o enriquecimento do turismo local.