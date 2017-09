Wu Chou Kit: “Acredito que temos a capacidade de realizar as soluções que propomos””

O deputado nomeado Wu Chou Kit tem 25 anos de experiência no domínio da engenharia e na indústria da construção. O agora parlamentar conta que estará focado nas questões do desenvolvimento urbano, da engenharia, dos transportes e do planeamento. Wu Chou Kit mostra-se confiante de que vai exercer com sucesso o seu dever de supervisão das questões relativas às obras públicas assim que iniciar funções na Assembleia Legislativa.

Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado nomeado defendeu que as legislaturas anteriores não possuíam profissionais nos domínios da construção e da engenharia e que a sua escolha vem acrescentar uma maior variedade às opiniões sobre o desenvolvimento urbano: “Eu acredito que vou levar a bom porto o dever de supervisionar os problemas nas obras públicas dentro da Assembleia Legislativa”, assinalou.

Questionado sobre a forma como vai contribuir com melhorias para o funcionamento da Assembleia Legislativa, o parlamentar conta com o apoio dos outros membros do hemiciclo relativamente a algumas das questões que tenciona abordar: “Somente por conta própria, é difícil. Eu acredito que se trouxer requisitos razoáveis e legais, os outros deputados me apoiarão. Além disso, eu acredito que uma boa proposta legislativa, uma boa razão, também obterá o reconhecimento da maioria dos cidadãos”, esclareceu.

O deputado sublinha que a maioria dos restantes parlamentares nomeados são especialistas e académicos que darão “muitas opiniões”: “Eu vi muitos deputados apenas comentarem o que o Governo cometeu de errado, o que o Governo não pode fazer, mas eles não contribuíram com uma boa solução para o Governo”.

Wu diz-se confiante sobre o trabalho que os sete deputados ontem nomeados por Chui Sai On poderão conduzir no hemiciclo: “Eu acho que nós, especialistas e académicos, e eu, como engenheiro com muitos anos de experiência, temos a capacidade de realizar o que propomos e a solução que propomos”.

Wu Chou Kit é vice-presidente da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, presidente da Associação de Estudo de Engenheiros Civil e Estrutural de Macau, membro do Conselho do Planeamento Urbanístico e membro do Conselho Consultivo do Ambiente. Em Maio de 2014, aquando do grande protesto nas ruas contra uma lei que previa regalias para titulares dos principais cargos, Wu Chou Kit liderou um milhar de membros da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, para apoiar a lei em causa. Elisa Gao