Uma foto por dia

Cuidar dos vivos e identificar os mortos: A Secretaria de Segurança Pública (SSP) fica situada ao lado de uma unidade de amostragem genética da Procuradoria Geral da República (PGR), usada para facilitar a identificação dos corpos das vítimas do colapso de um edifício na Avenida Alvaro Obregón, na Cidade do México. O número de mortos do sismo que atingiu o centro do país a 19 de Setembro aumentou para 333, sendo a capital a cidade mais afectada, com 192 vítimas mortais. EPA / ULISES RUIZ BASURTO.

