Tufão Hato: Macau com “muito trabalho a fazer”

O Governo publicou ontem o relatório de avaliação dos danos causados pelo tufão Hato. Dividido em três partes, o documento foca-se nos mecanismos de resposta aos danos causados pelo Hato, na descrição geral da resposta das autoridades do Continente a tufões e em propostas que visam melhorar a capacidade de reacção de Macau a catástrofes naturais, refere uma nota do Executivo.

O relatório, que foi elaborado pelo Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, com a participação da Comissão Nacional da China para Redução de Desastres, refere que Chui Sai On e o Executivo conduziram medidas que representaram “o maior esforço possível para reduzir perdas humanas e materiais”, e que “foram capazes de, num breve intervalo de tempo, restaurar os fundamentos da ordem pública”. O relatório sublinha, porém, que há “insuficiências estruturais” e “problemas de acção governativa”, considerando que a RAEM tem ainda “muito trabalho a realizar no tema de prevenção, redução e socorro em caso de catástrofes naturais”.

Em termos futuros e como forma de prevenção, a Comissão Nacional da China para a Redução de Desastres propõe a criação de “um sistema unificado de comando” sob a liderança do Chefe do Executivo “para aumentar a capacidade de garantir a segurança pública e de tratar situações de emergência”.

O melhoramento de infra-estruturas capazes direccionadas para a redução do impacto de inundações ou tufões, o aperfeiçoamento do mecanismo de cooperação com as regiões vizinhas e o melhoramento do recurso ao domínio das novas tecnologias e aplicações e participação da sociedade são outras medidas em destaque no relatório.