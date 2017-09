Taxa de desemprego mantém-se nos 2 por cento  

A taxa de desemprego no período compreendido entre os meses de Junho e Agosto do corrente ano foi de 2 por cento, mantendo-se o valor registado entre Maio e Julho. No caso específico dos residentes do território, o número é ligeiramente superior, quedando-se nos 2,7 por cento, uma marca que é, ainda assim, inferior em 0,1 pontos percentuais à registada no período entre Maio e Julho. Os dados foram esta quarta-feira revelados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O organismo nota ainda que a taxa de subemprego se fixou-se em 0,5 por cento, tendo subido 0,1 pontos percentuais.

No período em análise, a população activa totalizou 392.100 indivíduos, com uma taxa de actividade de 71,5 por cento, sendo que a população empregada se fixou em 384.200 pessoas e, entre estas, o número de residentes empregados situou-se em 283.800 indivíduos, ou seja, mais 100 e 1.200 pessoas, respectivamente, em comparação com o período transacto.

A população desempregada era composta por 7.900 indivíduos, menos uma centena de pessoas face ao período imediatamente transacto, tendo o número de desempregados à procura do primeiro emprego representado 17,2 por cento do total da população desempregada, um valor dois pontos percentuais mais elevado que o registado no período entre Maio e Julho do corrente ano.

Em comparação com o período de Junho a Agosto de 2016, a taxa de actividade decresceu 1,2 pontos percentuais. Porém, a taxa de desemprego e a taxa de subemprego subiram ambas 0,1 pontos percentuais, sublinha a DSEC.

Na análise por ramos de actividade económica, verificou-se que o número de empregados das lotarias, de outros jogos de aposta e das actividades de promoção de jogos aumentou. Por outro lado, o número de empregados dos hotéis, restaurantes, comércio e construção decresceu.