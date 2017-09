Surto da doenças de mãos, pés e boca diagnosticado em jardim de infância

A Direcção dos Serviços de Saúde foi notificada pelos responsáveis pelo Jardim de Infância do Colégio do Sagrado Coração de Jesus para a ocorrência de uma infecção colectiva da doença de mãos, pés e boca. O surto afectou pelo menos cinco crianças da turma K1G do estabelecimento de ensino, situado na Rua de Francisco Xavier Pereira. Os primeiros sintomas da patologia manifestaram-se a 22 de Setembro, tendo os pais das crianças recorrido aos hospitais do território. O estado clínico dos alunos, todos com três anos, é considerado normal e não houve registo de qualquer caso que indicie complicações graves.

