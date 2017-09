Serviços de Saúde detectaram práticas ilegais em clínica privada na Praia Grande

Espaços e especialidades sem o devido alvará de funcionamento, seringas usadas, frascos de medicamentos vazios, instrumentos utilizados em procedimentos ilegais e fármacos importados ilegalmente para o território. Este foi o cenário com que depararam agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública e funcionários da Direcção dos Serviços de Saúde na terça-feira durante uma acção de fiscalização surpresa à clínica J Medical Center, situada no sexto andar do Edifício Comercial Rodrigues, em pleno centro da cidade.

Das três fracções que integravam a unidade privada de saúde, apenas uma estava devidamente autorizada a prestar cuidados de Saúde. Os agentes envolvidos na acção de fiscalização descobriram ainda uma quarta fracção onde seriam supostamente conduzidas lipoaspirações, intervenção para a qual os estabelecimentos de saúde privados não estão autorizados. Na inspecção conjunta conduzida pela Polícia e pelos Serviços de Saúde, foram ainda detectados 29 medicamentos suspeitos de importação ilegal, incluindo nove fármacos fora do prazo de validade e um de uso exclusivo nos meios hospitalares. O organismo liderado por Lei Chin Ion abriu uma investigação à fracção envolvida, que está proibida de prestar serviços de saúde até o processo estar concluído.

Esta não é, de resto, a primeira ocasião em que a clínica em questão se viu a contas com o Governo; entre 2013 e 2016, o espaço infringiu as normas de publicidade relacionadas com a promoção de serviços de cirurgia estética, tendo sido multado.