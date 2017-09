Semana Dourada: Senna Fernandes prevê um aumento do número de turistas na ordem dos cinco por cento

Helena de Senna Fernandes, responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) disse esta quarta-feira que o número de turistas deverá aumentar entre quatro a cinco por cento durante a Semana Dourada. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau a responsável avançou ainda com a previsão de que a taxa de ocupação dos hotéis durante o mesmo período se situe entre os 85 e os 90 por cento, pelo que a Direcção dos Serviços de Turismo entrou já em contacto com as agências de viagens, casinos e hotéis para que estes possam antecipar a chegada dos turistas. Adicionalmente, funcionários dos Serviços de Turismo vão estar presentes nos principais pontos turísticos da cidade para auxiliar os visitantes.

Devido à passagem do tufão Hato, o número de visitantes no mês de Agosto ficou aquém do esperado e prevê-se que o número global de turistas em 2017 não atinja a marca dos 30 milhões. Durante alguns dias a Direcção dos Serviços de Turismo emitiu recomendações de cancelamento de excursões e visitas ao território enquanto a cidade não estivesse restabelecida mas agora, com o retomar das visitas, Senna Fernandes acredita que o número de visitantes aumente. As previsões são apoiadas também pela Administração do Turismo da Província de Guangdong, organismo com o qual a DST manteve recentemente uma reunião de coordenação.