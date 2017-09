Seis novos deputados podem “mudar a cultura do debate” ou “beneficiar as forças tradicionais”

Fernando Chui Sai On revelou ontem a lista dos deputados nomeados. Ma Chi Seng é o único que repete a presença no hemiciclo, mas os restantes seis nomeados estreiam-se na Assembleia Legislativa. Os académicos estão em maioria e os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL consideram a mudança “positiva”. Pereira Coutinho, por sua vez, denuncia a manutenção do “status-quo”.

Joana Figueira

A lista dos sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo foi ontem divulgada e contam-se por seis os novos rostos que integram a Assembleia Legislativa (AL) por indicação de Fernando Chui Sai On. A ordem executiva esta quarta-feira publicada em Boletim Oficial dá conta das estreias de Pang Chuan, Wu Chou Kit, Joey Lao, Davis Fong, Iao Teng Pio e Chan Wa Keong, enquanto que Ma Chi Seng assina o único regresso ao hemiciclo. Quatro dos sete novos deputados escolhidos por Fernando Chui Sai On estão ligados à academia, contrariamente ao que aconteceu em 2013, quando a maior parte dos nomeados era oriunda do mundo dos negócios.

Um economista, um académico e um deputado eleito por sufrágio directo nas eleições de 17 de Setembro falaram ao PONTO FINAL sobre as nomeações do Chefe do Executivo. Se, por um lado, a representação académica pode “mudar a cultura do debate” e “colmatar as lacunas” do hemiciclo, por outro “mantém-se o forte impacto dos interesses na área do jogo e dos terrenos”, defendem.

Albano Martins considera que “a filosofia que está por detrás da indicação parece correcta”. O economista defende que “é uma solução melhor do que as soluções encontradas no passado”, até porque os sete nomeados representam espectros importantes da sociedade: “Parece-me bem que haja um economista [Joey Lao] no meio disto tudo, porque é fundamental que numa assembleia que tem empresários, tem engenheiros, tem todo o tipo de profissões, existam académicos de outras áreas que consigam pôr a economia a ditar algumas regras. Espero que não seja a economia selvagem”, afirmou.

No entender de Albano Martins, Lao, director do Gabinete do Reitor da Universidade de Macau e presidente da Associação Económica de Macau está “mais ligado às questões da economia em geral, não de uma economia que, por acaso, está dependente do jogo”: “Podem ser discutidas nomeadamente as questões da diversificação [da economia], as questões que o Governo quer colocar para tirar, de certo modo, a economia um pouco da argola dos casinos, embora toda a gente saiba que isso, pelo menos para os próximos 20 e tal anos, não será possível”.

Entendido no sector do jogo é Davis Fong. O académico conduziu entre 30 a 40 projectos de investigação, estando a maior parte ligada à indústria dos casinos, ao jogo responsável ou ao problema da dependência do jogo. Director do Instituto de Estudos sobre a Indústria do Jogo na Universidade de Macau (UM), a sua nomeação pode acarretar “mais informação e ideias à legislatura aquando da discussão e aprovação da nova lei sobre as licenças dos casinos”, explica Eilo Yu, professor associado do Departamento de Administração Pública e Governamental da UM.

José Pereira Coutinho nota, por sua vez, que Fong “será uma voz que vai representar o Governo na Assembleia Legislativa para que haja sucesso na futura revisão da lei do jogo”, mas sublinha que, “até agora, o Governo não apresentou qualquer proposta de auscultação à população sobre a revisão da lei do jogo, nomeadamente quantas licenças vão ser emitidas”.

Coutinho afirma que “estas nomeações vêm de facto beneficiar as forças tradicionais vencedoras do recente acto eleitoral”. Quanto aos eleitos por Chui Sai On que estão associados a universidades locais – três deles ocupam cargos na Universidade de Macau e um na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) –, o deputado-eleito sustenta que representam e são movidos por “interesses consolidados na área dos terrenos e do jogo”.

Eilo Yu, no entanto, sublinha que os resultados das eleições de 17 de Setembro exigem uma Assembleia Legislativa mais interveniente: “Os eleitores querem ver mudanças no hemiciclo e votaram no sentido de ter mais profissionais que possam apresentar mais conhecimento profissional e dados científicos no debate na Assembleia”. A deputada-eleita Agnes Lam é um exemplo disso, frisou: “Eu previ que o Chefe do Executivo quereria nomear mais académicos e profissionais que são mais jovens e enérgicos e que podem permitir um debate mais racional e razoável nesta legislatura. Penso que esta é a abordagem certa por parte de Fernando Chui”, referiu Yu, indicando que é “uma grande mudança” no hemiciclo e que pode impulsionar a discussão factual ao invés de acusações mútuas.

O que não mudou foi o facto de não terem sido nomeadas mulheres pelo Chefe do Executivo. Yu salienta que deve ser algo a ter em conta no futuro e que o Chui Sai On tem de considerar a nomeação de mulheres para o hemiciclo, bem como de macaenses ou de pessoas com origem macaense ou portuguesa.