Residente retida na República Dominicana já está em segurança

De acordo com dados revelados pela Agência Xinhua, 306 pessoas de nacionalidade chinesa ficaram retidas na República Dominicana devido à passagem pela região das Caraíbas do Furacão Maria. Entre os afectados estaria uma residente da RAEM, que há foi transferida com segurança para Antígua e Barbuda. O furacão atingiu a República Dominicana no dia 18 de Setembro, provocando a interrupção de comunicações e transporte, para além de ter causado danos no Aeroporto Internacional do país e em vários aviões que ali se encontravam. Numa cooperação entre o Estado de Antígua e Barbuda e a embaixada da República Popular da China no pequeno arquipélago, os cidadãos chineses foram transportados por barco e encontram-se já em segurança.

