Projecto para Ponte Cais “recambiado” com mãozinha do Hato  

O Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) esteve ontem reunido para discutir 23 projectos de plantas de condições urbanísticas, numa sessão em que apenas uma das propostas foi chumbada. O projecto de Ponte Cais da Avenida de Demétrio Cinatti vai voltar a ser analisado, depois de terem sido levantas questões relacionadas com o impacto do tufão Hato. A iniciativa aguarda agora uma avaliação mais detalhada por parte da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Pedro André Santos

As zonas costeiras foram das mais afectadas pelo tufão Hato e a circunstância não passou despercebida durante a análise do projecto de planeamento urbanístico relativo à Ponte Cais da Avenida de Demétrio Cinatti. Um dos intervenientes na mais recente reunião plenária do Conselho de Planeamento Urbanístico, ontem realizada, realçou que se trata de um “projecto para o futuro” e perguntou ao Governo se tencionava construir uma comporta para evitar inundações.

Posteriormente, o arquitecto Rui Leão lembrou as responsabilidades acrescidas associadas ao projecto, uma vez que a emissão da Planta de Condições Urbanísticas (PCU) significa que o Governo está a aceitar as “condições de edificabilidade” do espaço: “É importante haver algumas medidas ou critério que pudessem dar alguma resposta no sentido de minimizar este tipo de situações, como a decorrente da passagem do tufão. É uma situação nova, como é óbvio, não esta reflectida na lei e exactamente por isso houve tantas situações que entraram em colapso”, defendeu o arquitecto. “Quando acontecem situações em que há grande prejuízo na comunidade, o Governo é tido como co-responsável, e essa responsabilidade tem a ver com o tipo de políticas e de precauções que existem na emissão de directivas e políticas, nomeadamente no que toca às Plantas de Condições Urbanísticas”, complementou Rui Leão.

Consciente que “não é fácil resolver tudo”, o arquitecto salientou que “há coisas que é preciso levar em consideração” de forma a garantir “uma situação mais definitiva e segura” para quem habita ou trabalha na zona.

Lee Hay Ip, da Associação de Engenharia Geotécnica, defendeu também que uma vez emitido, o plano irá representar o “desenvolvimento de toda a zona”, sendo necessário ter em consideração vários factores: “Temos que ter mais dados científicos, particularmente saber quantas pessoas estão ligadas a esta área e utilizam estas pontes cais para explorar a sua actividade. Ouvimos que muitas pessoas utilizam estas zonas para imigração clandestina e temos que fazer, por isso, uma avaliação global”,considerou.

A amplitude da devastação provocada pelo tufão Hato, a 23 de Agosto, também não foi esquecida por Lee Hay Ip, que defendeu como necessária a “reorganização” do território: “Não sei se é possível introduzir medidas, como um período de interdição de projectos, até que haja um reordenamento total. E depois de haver uma avaliação global, avançar para a reordenação”, apontou.

Após ouvir as opiniões dos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico, Li Canfeng reconheceu que será preciso “mais tempo” para avaliar o projecto antes de se avançar para uma decisão: “O projecto volta atrás. Depois de ouvirmos a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) será analisado no Plenário”, disse o presidente do CPU.

Os restantes projectos discutidos na reunião de ontem foram todos aprovados, embora alguns tenham suscitado reacções adversas entre os presentes. Entre eles, destaque para o projecto referente a um terreno localizado junto à Avenida do Aeroporto, tendo alguns membros mostrado preocupações com o eventual impacto ambiental da empreitada.