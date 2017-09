Portugal vai abrir representação no Parque de Medicina Tradicional Chinesa em Hengqin

A novidade foi ontem avançada por Frederico Carvalho, presidente do Instituto de Medicina Tradicional de Portugal, à margem do Fórum de Medicina Tradicional Chinesa que decorre no território.O organismo vai abrir uma representação não permanente em Hengqin com o propósito de contribuir para a difusão e aceitação da medicina tradicional.

Portugal vai abrir, até final do ano, uma representação no Parque de Medicina Tradicional Chinesa na ilha da Montanha, anunciou ontem o presidente do Instituto de Medicina Tradicional português, Frederico Carvalho.

Esta participação demonstra a importância da medicina tradicional chinesa para Portugal, como área de investigação, mas também de negócios, afirmou o responsável à Lusa à margem do Fórum de Medicina Tradicional Chinesa, iniciativa que decorre até hoje no território.

Frederico Carvalho adiantou que, por enquanto a representação portuguesa no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau será pontual, com a deslocação eventual de equipas limitada ao desenvolvimento de projectos concretos.

O objectivo da participação portuguesa neste fórum é manter a colaboração e cooperação entre o Instituto de Medicina Tradicional, o Instituto de Medicina Tropical e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, entre outras, e várias instituições chinesas para desenvolver a difusão e aceitação da medicina tradicional: “Não se trata apenas de medicina tradicional chinesa, mas também, por exemplo, a africana e a portuguesa”, destacou.

A medicina tradicional chinesa não representa apenas uma prática, que deve ser bem definida, “precisa também de produtos” que para serem comercializados na Europa têm de estar regulamentados, disse o responsável.

A legislação portuguesa no âmbito das terapêuticas não convencionais é pioneira e pode ser muito útil no desenvolvimento e aplicação do quadro legal da actividade, defendeu.

Neste ponto, Portugal tem “a responsabilidade histórica no desenvolvimento de Macau como plataforma para a promoção da medicina tradicional chinesa nos países de língua portuguesa”, tanto mais que para a China a medicina tradicional faz parte do “património cultural que quer ver difundido no mundo”, no âmbito também da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Na cerimónia de abertura do Fórum, ontem realizada, foi assinado um acordo de cooperação no ensino e investigação para garantir a qualidade, eficácia e regulamentação dos produtos de medicina tradicional chinesa (ver texto na página 9).

O Parque de Medicina Tradicional Chinesa na ilha da Montanha foi criado em 2011. No fórum que hoje termina estão presentes, além de representantes de instituições portuguesas, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

A produção de medicamentos chineses em Macau registou um crescimento pelo terceiro ano consecutivo, com receitas no valor de 48,70 milhões de patacas, de acordo com dados oficiais de 2016.