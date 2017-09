Obras, buracos e corrupção. Inspectores do IACM na mira do CCAC

O Comissariado Contra a Corrupção encaminhou para o Ministério Público as conclusões de uma investigação que teve por alvo um inspector e um antigo funcionário da Divisão de Vias públicas do IACM. Os dois homens são suspeitos de terem recorrido à posição que ocupavam para garantirem proveitos a título pessoal. Entre outros, deverão responder pelos crimes de abuso de poder e abuso de confiança.

Marco Carvalho

Um inspector do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) foi esta quarta-feira indiciado da prática de pelo menos seis crimes por parte do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). O homem, um funcionário de apelido Kou que exerce funções nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana no IACM é suspeito da prática dos crimes de abuso de poder, de falsificação de documentos, burla com valor elevado, abuso de confiança, branqueamento de capitais e ainda da prestação intencional de declaração falsas. Pela alegada prática de irregularidades no seio da Divisão de Vias Públicas do organismo liderado por José Tavares responde ainda um outro antigo inspector, que se desvinculou da função pública em Fevereiro último.

De acordo com comunicado do CCAC, os dois homens são suspeitos de colocar obstáculos e de solicitar benefícios indevidos “a empresas de obras que realizaram obras subterrâneas na vida pública”. Entre as companhias de construção visadas pelos inspectores estão empresas de pequena e média dimensão responsáveis pelas obras de escavação da via feitas em nome das concessionárias de electricidade, de telecomunicações e de água. A realização das obras, recorda o Comissariado Contra a Corrupção, está dependente da emissão de uma licença por parte do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e aos inspectores da Divisão de Vias Públicas cabe fiscalizar detalhes como o prazo das empreitadas e o controlo das obras que não são concluídas atempadamente. Os funcionários dos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana têm poder para determinar a suspensão das obras ou mesmo para propor uma nova execução por parte dos empreiteiros.

Com um poder quase discricionário em mãos, os dois inspectores do IACM terão tirado proveito da sua posição “para obter proveitos ilegais, fazendo com que a qualidade das obras por eles fiscalizadas não fosse garantida”, escreve o Comissariado Contra a Corrupção, que acusa os suspeitos de serem ainda responsáveis pelo atraso na execução das obras face ao relaxamento na fiscalização dos prazos.

Tirando proveito da conveniência das funções desempenhadas, o suspeito de apelido Kou terá exigido às empresas responsáveis pela condução de algumas obras que a empreitada fosse supostamente subconcessionada à empresa de um amigo. Depois de garantir a subconcessão, o inspector do IACM voltava a subconcessionar a obra a uma terceira empresa por um preço mais baixo do que aquele que recebeu. Kou, que ao longo dos três últimos anos adquiriu vários projectos de obras com o recurso ao expediente, terá lucrado cerca de 550 mil patacas.

O funcionário do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais é ainda suspeito de atrasar os pagamentos às empresas responsáveis pela execução das obras, apropriando-se de forma ilícita de uma fatia significativa do montante relativo ao pagamento.

Kou é ainda acusado pelo CCAC de procurar fazer com que alguns dos empresários com quem lidava regularmente adquirissem panchões e fogo de artifício por um preço mais alto que o do mercado, num quiosque explorado pelo próprio durante o período do Festival da Primavera. Em troca, o inspector do IACM prometia fechar os olhos a eventuais irregularidades diagnosticadas nas empreitadas conduzidas pelas empresas que não se negavam a participar no esquema.

Viciado em jogo – o CCAC escreve que o suspeito jogava “mesmo durante as horas de serviço, nas faltas por doença ou enquanto se encontrava supostamente em situação de apoio a familiares doentes” – Kou terá perdido nos casinos parte substancial dos proveitos obtidos de forma ilícita.

O segundo caso de irregularidades detectado pelo Comissariado Contra a Corrupção envolve um antigo funcionário da Divisão de Vias Públicas do IACM. O homem, de apelido Wong e que se desvinculou da função pública em Fevereiro, é suspeito de ter criado uma empresa de obras em nome do irmão, tendo obtido – dadas as funções que ocupava – diversas subconcessões relativas à condução de empreitadas na via pública. Entre 2014 e 2016, Wong foi responsável pela fiscalização de mais de três dezenas de obras que estavam a ser concretizadas pela própria empresa que tinha ajudado a criar. A prática, sublinha o CCAC em comunicado, configura uma situação de abuso de poder.

A investigação conduzida pelo organismo liderado por André Cheong concluiu ainda que tanto como Kou como Vong apesentaram declarações de rendimentos inexactas, pelo que incorrem também na prática do crime de “inexactidão de elementos”.