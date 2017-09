O fervor revolucionário de “Andrea Chénier”, pelo Teatro Regio Torino

A grande abertura do XXXI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) acontece esta sexta-feira e domingo, às 20 horas, no Centro Cultural de Macau, com “Andrea Chénier”, ópera de Umberto Bruno, enquadrada no realismo italiano do final de oitocentos. A produção, do Teatro Regio Torino, em tudo se aproxima da versão original, estreada em 1896. Em cada elemento cénico, desvenda-se o fosso imenso que separa a aristocracia de uma sociedade exaurida pela miséria, nos anos tumultuosos da Revolução Francesa.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

No último estertor da monarquia absolutista, nos anos de convulsão da Revolução Francesa, situa-se a narrativa de “Andrea Chénier”, ópera em quatro actos assinada pelo compositor italiano Umberto Giordano e estreada no Teatro Alla Scala de Milão, em 1896. O libreto de Luigi Illica coloca ao centro a história verídica de um poeta francês, André Chénier, executado na guilhotina em 1794, que se bate contra a repressão, a opulência da aristocracia e a sua indiferença para com a miséria que atravessa uma sociedade dilacerada. Ao enredo, enquadrado no ‘verismo’ italiano, juntou-lhe o libretista o incontornável mas ficcionado drama amoroso, ao colocar no caminho do poeta o amor de Magdalena, filha da condessa de Coigny, que escolhe, também ela, o caminho da revolução, que conduz o casal a uma derradeira sentença. Nos 150 anos do nascimento de Umberto Giordano, o Instituto Cultural escolheu “Andrea Chénier” para grande abertura do XXXI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). A produção, do Teatro Regio Torino, em tudo se assemelha à versão original do final de oitocentos, com o exagero desmedido dos figurinos a vincar a estrondosa distância entre classes.

COLAR AO POETA REVOLUCIONÁRIO UMA HISTÓRIA DE AMOR

“Este é um drama histórico, tem como pano de fundo a Revolução Francesa e, claro, havia a necessidade de ter nele uma história de amor. É um pretexto, inserir uma história de amor num drama histórico, para agarrar a atenção do público para a história que está de facto a acontecer, de outro modo não teria sido aceite enquanto peça histórica”, conta Vittorio Borelli, encenador da recriação de “Andrea Chénier”, que ontem deu a conhecer à imprensa alguns aspectos da produção do Teatro Regio Torino, estreada em 2013. Borelli revela, contudo, que nem todos os elementos na história do poeta revolucionário e patriota encontram vínculo à realidade: “Não existe uma prova histórica de que uma história de amor tenha acontecido com Andrea Chénier. A Magdalena de Coigny é uma personagem inventada, mas a história do poeta é real”.

No desenho dos figurinos pressente-se a aproximação à estética francesa setecentista, adoptada na produção original, estreada em Milão no final do século XIX. Vittorio Borelli descreve as escolhas do encenador da produção do Teatro Regio Torino, desaparecido em 2013, e a que Borelli dá continuidade: “Sim, a produção está muito próxima do original, sobretudo nos figurinos, o espectáculo é inerente ao período, historicamente está muito ligado. O Lamberto Puggelli, o encenador, infelizmente já não está entre nós. Ele trabalhou muito próximo da figurinista Luisa Spinatelli, principalmente no primeiro acto, para acentuar a enorme diferença entre os nobres e o povo”.

NAS PERUCAS GIGANTES, A OPULÊNCIA DA ARISTOCRACIA

Borelli, responsável pela recriação da encenação de Puggelli, aponta exemplos que dão conta de elementos resgatados da opulenta aristocracia do século XVIII, sob a regência de Luís XVI: “Podem ver isso nas perucas, que são completamente exageradas, são enormes. A ideia de perucas enormes não é uma ideia original de Puggelli, já acontecia a meio do século XVIII, quando as perucas já eram tão grandes como um barco em cima das cabeças. Os figurinos e as perucas são muito realistas”, revela.

Também a cenografia de Paolo Bregni, as grandes torres que em palco simulam o peso e solidez da pedra, transporta para uma Paris onde paira a contínua ameaça de terror de Robespierre: “O cenário é composto por quatro torres móveis. Elas movem-se e criam diferentes espaços e movimentos ao longo do palco. Elas representam as ruas de Paris numa parte, noutra as barricadas, o que dá uma variação contínua da cena”, diz Borelli.

A personagem central, Andrea Chénier, é assumida pelo tenor uruguaio Carlo Ventre. O encenador diz não existir, actualmente, melhor intérprete para o papel: “Ele é o melhor. Carlo é um artista de grande elevação, com uma capacidade vocal notável, muito generoso, como deve ser a personagem Chénier. É pai de cinco filhos, é perfeito para este papel”, graceja. E prossegue: “É um verdadeiro homem (risos), sob todos os pontos de vista. É positivo, tem um grande coração, é um artista com o qual é muito bonito trabalhar”.

ÓPERA QUE ABRE ESPAÇO ÀS PESSOAS REAIS E AO SEU QUOTIDIANO

Enquadrada no ‘verismo’ ou realismo italiano, corrente literária que muito influenciou a produção operática do final do século XIX, “Andrea Chénier”, tal como muitas óperas do mesmo período, coloca o enfoque em pessoas reais e nas suas circunstâncias, ao invés de apontar à mitologia ou a figuras inatingíveis. O encenador caracteriza a produção que esta sexta-feira chega ao Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) como uma tragédia contaminada pelo Romantismo próprio do tempo em que foi concebida: “É uma tragédia, mas com uma visão romântica. A ópera termina com um dueto triunfal, com um hino à morte, em cena. A tragédia percebe-se quando, no terceiro acto, a Magdalena de Coigny canta a famosa ária ‘La mamma morta’. É uma história romântica dentro do ‘verismo’ italiano”.

Para Vittorio Borelli não se trata de uma estreia em Macau. O encenador passou pelo território há três anos, com uma produção da ópera “Norma”, de Vincenzo Bellini. Da interacção do público local com a linguagem da ópera italiana sobrou-lhe uma imagem na retina: “A primeira vez que estive cá, o público pareceu-me muito reactivo, mas não é um público fácil, um público que se contenta. Na primeira récita de ‘Norma’, o público reagiu com muita educação mas sem um acolhimento triunfal. Na segunda récita esteve muito bem, já houve uma reacção do público notável. É um público crítico, um público muito atento”.

“ORQUESTRA DE MACAU É PROVAVELMENTE UMA DAS MELHORES DA ÁSIA”

Numa ópera que contempla algumas das árias mais conhecidas do seu tempo, como ‘L’improvviso’ e ‘La mamma morta’, a presença da orquestra eleva-se a personagem central. Na passagem pelo CCM será a Orquestra de Macau a acompanhar a produção de Turim, dirigida por Marco Guidarini. O maestro, que há uma semana ensaia o agrupamento, diz não sentir diferença em relação às formações que habitualmente dirige: “Não creio que haja uma grande diferença de relação. A música é uma língua universal, em pouco tempo o maestro estabelece um modo de comunicação com os músicos, que é fundamentalmente indizível, vem directamente da música. Se conseguirmos transmitir-lhes o sentimento do que é a música, as barreiras culturais desaparecem muito rapidamente. O caso da Orquestra de Macau é muito específico porque é uma orquestra maravilhosa, é provavelmente uma das melhores da Ásia”, assinala.

Marco Guidarini aponta, ainda, o papel que a orquestra assume nesta produção: “Em ‘Andrea Chénier’, a importância da orquestra é extraordinária. Temos este grande quadro da Revolução Francesa, que se reflecte nos coros e na orquestra em termos da variedade da instrumentação ou das notações musicais daquele período. A orquestra torna-se uma das principais personagens da peça”, remata.