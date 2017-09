Novas sanções vão forçar Pyongyang a negociar, defendeu Seul

O Governo sul-coreano manifestou esta quarta-feira satisfação com as novas sanções impostas pelos Estados Unidos à Coreia do Norte, que Seul acredita contribuírem para Pyongyang decidir discutir o seu programa nuclear.

O Departamento do Tesouro norte-americano aprovou na terça-feira a imposição de sanções a oito bancos norte-coreanos e a 26 representantes financeiros que trabalham em diversos países: “Espera-se que esta última acção ajude a alertar indivíduos e entidades em países terceiros que façam negócios com a Coreia do Norte do perigo que correm”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul, em declarações à agência Yonhap.

“Esperamos que [as sanções] contribuam para fortalecer a determinação da comunidade internacional em implementar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que esta pressão leve a Coreia do Norte à mesa das negociações”, acrescentou o porta-voz.

As sanções de Washington são o último pacote de uma série de penalizações aprovadas unilateralmente este ano como punição pelos contínuos testes de armamento de Pyongyang, incluindo um teste nuclear no passado dia 3 de Setembro.

Devido a este teste, o Conselho de Segurança da ONU também aprovou uma resolução este ano que limita as exportações de petróleo para o país.

Entre as entidades sancionadas por Washington estão o Banco de Comércio Exterior e o Banco Central da República Popular Democrática da Coreia, bem como o Banco de Desenvolvimento Agrícola e o de Desenvolvimento Industrial Internacional.

Foram também afectados representantes financeiros internacionais da Coreia do Norte na China, Rússia, Líbia e Emirados Árabes Unidos.

Isto significam que os activos que estas entidades possam ter sob jurisdição norte-americana ficam congelados e torna-se proibido realizar transações financeiras com elas.